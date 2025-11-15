ICONSPORT_273120_0260
Didier Deschamps

La compo probable de la France contre l'Azerbaïdjan

Equipe de France15 nov. , 16:34
parClaude Dautel
0
Selon la dernière mise en place tactique ce samedi au stade de Bakou, la composition de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan devrait être la suivante :
Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

