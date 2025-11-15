La compo probable de la France contre l'Azerbaïdjan

Selon la dernière mise en place tactique ce samedi au stade de Bakou, la composition de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan devrait être la suivante :

Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike