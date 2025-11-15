ICONSPORT_269165_0007
Kylian Mbappé - Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

Equipe de France15 nov. , 15:00
parClaude Dautel
0
A la veille du match Azerbaïdjan-France, Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé avait un problème et qu'il aurait été stupide de le faire venir pour ce long déplacement.
Depuis l'annonce vendredi par la Fédération Française de Football du forfait de Kylian Mbappé pour le match, sans enjeu, contre l'Azerbaïdjan (dimanche à 18h sur TF1), un vrai débat a éclaté en France concernant l'absence du capitaine des Bleus. Présent ce samedi en conférence de presse, Didier Deschamps était donc attendu au tournant sur ce sujet. Pour le sélectionneur français, le forfait de l'attaquant tricolore du Real Madrid est tout à fait logique, et il ne s'agit pas d'une entente secrète entre la France et le Real Madrid. Kylian Mbappé n'est pas à 100% physiquement, et il était inutile de prendre des risques avec la star des Bleus et de Madrid. Didier Deschamps n'a donc aucun de mal à assumer sa position concernant son capitaine, puisque ce dernier est souffrant.

Mbappé est touché à la cheville, pas de polémique

Le sélectionneur a mis les choses au point face à la presse. « Kylian a toujours une inflammation à la cheville. Je l’ai remis à disposition du Real Madrid et de son staff médical. C’est au staff qui décidera ce qu’ils ont à faire parce que j’estime qu’il n’y a aucun risque à prendre dans la mesure où nous sommes qualifiés. Cela a été aussi le cas avant Kylian avec Cavaminga, qui aurait pu être disponible pour le match de dimanche. Il n’y a pas de risque à prendre avec qui que ce soit. Les 22 joueurs qui sont là sont concernés par le match contre l’Azerbaïdjan », a précisé Didier Deschamps. Ce dernier n'a donc pas fait de cadeau au Real Madrid. DD a seulement tenu compte du souci physique de son attaque vedette et de la qualification déjà acquise pour le Mondial 2026 après la victoire face à l'Ukraine, jeudi soir au Parc des Princes. L'emmener à Bakou juste pour cirer le banc de touche n'aurait eu aucun sens.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:40
« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:40
OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading