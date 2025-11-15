France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.