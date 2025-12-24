L'OL dément le retour de Duje Caleta-Car

Un média espagnol annonce que Duje Caleta-Car va quitter la Real Sociedad pour revenir à l'OL. Mais Lyon dément un tel scénario.

Caleta-Car n'est plus au goût de la Real Sociedad

Outre le fait que, s'il revenait à l'Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car coûterait plus d'un million d'euros à l'OL, puisque la Real Sociedad avait accepté de payer les 2,3 millions d'euros de son salaire annuel, mais en plus Paulo Fonseca ne compte pas plus sur lui que la saison passée. Contacté par Arnaud Clément, journaliste du quotidien régional, la direction de l'OL a indiqué n'avoir eu aucun contact avec les dirigeants du club espagnol concernant Duje Caleta-Car de manière précipité cet hiver.