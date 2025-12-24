ICONSPORT_264758_0118
Duje Caleta-Car - Olympique Lyonnais

L'OL dément le retour de Duje Caleta-Car

OL24 déc. , 8:00
parClaude Dautel
3
Un média espagnol annonce que Duje Caleta-Car va quitter la Real Sociedad pour revenir à l'OL. Mais Lyon dément un tel scénario.
Tandis que les supporters lyonnais sont toujours dans l'euphorie engendrée par l'officialisation de la signature d'Endrick, le club rhodanien a d'autres dossiers sur le feu. Mais pas celui de Duje Caleta-Car. Ces dernières heures, un journaliste proche de la Real Sociedad indiquait que le club espagnol voulait casser le prêt de Duje Caleta-Car après seulement six mois. Alors que le défenseur croate avait signé pour une saison, avec une option d'achat à hauteur de 4 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais pourrait le récupérer cet hiver. Lié contractuellement jusqu'en 2027 avec la Real Sociedad, l'ancien joueur de l'OM ne plairait pas réellement à Pellegrino Matarazzo, le nouveau coach du club basque, pas plus qu'il n'avait convaincu son prédécesseur. Mais, selon Le Progrès, ce retour de Duje Caleta-Car n'est pas du tout à l'ordre du jour.

Caleta-Car n'est plus au goût de la Real Sociedad

Outre le fait que, s'il revenait à l'Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car coûterait plus d'un million d'euros à l'OL, puisque la Real Sociedad avait accepté de payer les 2,3 millions d'euros de son salaire annuel, mais en plus Paulo Fonseca ne compte pas plus sur lui que la saison passée. Contacté par Arnaud Clément, journaliste du quotidien régional, la direction de l'OL a indiqué n'avoir eu aucun contact avec les dirigeants du club espagnol concernant Duje Caleta-Car de manière précipité cet hiver.
Et surtout, l'Olympique Lyonnais n'a aucune obligation d'accepter que ce prêt soit cassé par la Real Sociedad. Si cela devait être le cas dans les prochaines semaines, cette rupture de prêt après seulement la moitié du contrat doit être décidée de manière collatérale. Autrement dit, le club actuellement classé 16e en Liga ne peut pas imposer à l'OL de récupérer son défenseur central de 29 ans. Si Duje Caleta-Car revient à Lyon, il faudra que Michael Gerlinger valide cette opération. Pour l'instant ce n'est absolument pas le cas.

3
Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Oui il enfonce des portes ouvertes.

OM : Allo Bernardo Silva ? C'est Medhi Benatia

oui oui oui et oui

L'OM vise deux joueurs, il lâche ses infos

wow. UNE BOMBEEEEE. ce Sacha il est vraiment trop fort ! merci de ton expertise et de tes nouvelles !

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

C'est clair....

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Certes cela simplifie le calendrier mais ça ôte de la visibilité aux autres épreuves. Personnellement je me sens frustré de ne pas pouvoir voir des matchs de copa america ou de can. Il n'y a aucune raison qu'une compétition fasse de l'ombre à une autre. C'est un peu comme s'il y avait l'euro et le Mondial le même été...(comparaison d'aura de compétition, je sais bien que ça n'est pas faisable) Enfin je suis très largement pour la suppression des matchs et compétitions inutiles style ligue des nations, mondial des clubs etc. C'est comme le trophée des champions cette année. Pourquoi jouer ce match? Vous avez gagner la coupe et le championnat, vous l'avez de fait et on n'en parle plus. Mais non, il faut créer un match à 7-8h de vol de Paris pour un trophée mineur. C'est plus là qu'il faut chercher à alléger les matchs que rendre invisible une compétition en la mettant en même temps qu'une autre.

