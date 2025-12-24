Dembélé et le PSG, l'énorme coup de froid

Le PSG a tenté d'aborder la question de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Mais cela ne colle clairement pas niveau salaire, et tout a été repoussé de plusieurs mois.

En France, le PSG est dans un autre monde par rapport aux clubs de Ligue 1 . A l’heure où le mercato va débuter, Paris est aussi dans un autre combat que le simple recrutement de nouveaux joueurs. Comme l’an dernier à la même époque, le champion d’Europe est en train de mettre le paquet pour prolonger le contrat des joueurs qui donnent satisfaction. Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de conserver ses joyaux, et de faire des annonces groupées pour bien faire comprendre aux clubs européens que ses meilleurs joueurs sont intouchables.

Le salaire de Dembélé, sujet sensible au PSG

Parmi les prolongations déjà réglées, on retrouve Ibrahim Mbaye et Willian Pacho, dont il ne manque que l’officialisation. D’autres sont très bien engagées, comme celles de Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Si le PSG discute aussi avec Bradley Barcola et Désiré Doué pour les contours d’une prolongation, les négociations n’ont pas encore vraiment débuté avec Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or est sous contrat jusqu’en juin 2028, mais les premières discussions n’ont pas été très chaleureuses, évoque Le Parisien.

Pour le quotidien francilien, le cas de l’ancien barcelonais se rapproche de celui de Gianluigi Donnarumma. Le PSG n’a pas vraiment envie de s’en séparer, contrairement à l’Italien, mais le salaire de Dembélé n’entre plus dans la nouvelle norme décidée par Nasser Al-Khelaïfi. Le salaire fixe doit désormais baisser, et des primes très importantes sont liées aux performances et participations aux matchs. De quoi jeter un très gros coup de froid car l’international français a du mal à enchainer les matchs et est considéré comme fragile physiquement tout au long de sa carrière.

Ainsi, la répétition de blessures et d’absences pourrait clairement fait baisser son salaire par rapport à son contrat actuel, ce qui n’est pas envisageable pour un Ballon d’Or en titre. Le PSG est d’accord pour le prolonger, mais à ses conditions. Les deux parties ont prévu de se revoir dans quelques mois, signe que chacun se montre très prudent. Un dossier à suivre donc, et qui pourrait poser problème si chacun reste inflexible sur ses positions.