Sofiane Diop c'est non, la décision radicale de l'OM

L’OM pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les Phocéens seraient notamment intéressés par le profil de Sofiane Diop, même si le dossier s’annonce finalement compliqué.

L’Olympique de Marseille est encore en lice dans toutes les compétitions, mais le début de l’année 2026 s’annonce particulièrement chargé sur le plan du calendrier. Medhi Benatia s’active en coulisses afin de dénicher des opportunités intéressantes sur le marché des transferts. Le club phocéen aimerait renforcer son milieu de terrain en s’attachant les services d’un véritable maestro. Le profil de Sofiane Diop, annoncé sur le départ de l’OGC Nice, est revenu avec insistance ces derniers jours sur la Canebière. Toutefois, le milieu marocain ne devrait finalement pas rejoindre l’ OM de Roberto De Zerbi.

L'OM ne veut pas de Sofiane Diop ?

Selon les informations de Marwan Belkacem sur X, l’OM ne serait finalement pas intéressé par la signature du Niçois : « Je me suis permis de creuser le dossier, les amis, et l’info est mauvaise. Aucun contact entre Sofiane Diop et le directeur sportif de l’OM, ce n’est pas un joueur que le club souhaite recruter cet hiver. »

Les dirigeants marseillais auraient d’autres profils en tête, qui n’ont pas encore filtré. Des ventes seront également nécessaires pour permettre d’éventuelles arrivées notables dans la cité phocéenne. Roberto De Zerbi ne souhaite pas empiler des profils similaires au sein de son effectif.

Reste à savoir si Sofiane Diop restera à Nice cet hiver ou s’il décidera de quitter le navire. De nombreux mouvements sont attendus sur la Côte d’Azur dans les prochains jours. La crise sportive est importante, et la cellule de recrutement du club est plus que jamais mobilisée pour inverser la dynamique actuelle. Elye Wahi ou encore Amir Richardson pourraient prochainement rejoindre Nice, tandis que Jérémie Boga et Terem Moffi souhaitent plus que jamais quitter l’effectif dirigé par Franck Haise.