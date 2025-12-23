sofiane diop rejoint l ogc nice diopsignature1080 349113

Sofiane Diop c'est non, la décision radicale de l'OM

OM23 déc. , 22:50
parHadrien Rivayrand
0
L’OM pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les Phocéens seraient notamment intéressés par le profil de Sofiane Diop, même si le dossier s’annonce finalement compliqué.
L’Olympique de Marseille est encore en lice dans toutes les compétitions, mais le début de l’année 2026 s’annonce particulièrement chargé sur le plan du calendrier. Medhi Benatia s’active en coulisses afin de dénicher des opportunités intéressantes sur le marché des transferts. Le club phocéen aimerait renforcer son milieu de terrain en s’attachant les services d’un véritable maestro. Le profil de Sofiane Diop, annoncé sur le départ de l’OGC Nice, est revenu avec insistance ces derniers jours sur la Canebière. Toutefois, le milieu marocain ne devrait finalement pas rejoindre l’OM de Roberto De Zerbi.

L'OM ne veut pas de Sofiane Diop ? 

Selon les informations de Marwan Belkacem sur X, l’OM ne serait finalement pas intéressé par la signature du Niçois : « Je me suis permis de creuser le dossier, les amis, et l’info est mauvaise. Aucun contact entre Sofiane Diop et le directeur sportif de l’OM, ce n’est pas un joueur que le club souhaite recruter cet hiver. »
Les dirigeants marseillais auraient d’autres profils en tête, qui n’ont pas encore filtré. Des ventes seront également nécessaires pour permettre d’éventuelles arrivées notables dans la cité phocéenne. Roberto De Zerbi ne souhaite pas empiler des profils similaires au sein de son effectif.

Lire aussi

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énormeL'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme
Reste à savoir si Sofiane Diop restera à Nice cet hiver ou s’il décidera de quitter le navire. De nombreux mouvements sont attendus sur la Côte d’Azur dans les prochains jours. La crise sportive est importante, et la cellule de recrutement du club est plus que jamais mobilisée pour inverser la dynamique actuelle. Elye Wahi ou encore Amir Richardson pourraient prochainement rejoindre Nice, tandis que Jérémie Boga et Terem Moffi souhaitent plus que jamais quitter l’effectif dirigé par Franck Haise.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280696_0060
Premier League

Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies

ICONSPORT_280697_0014
CAN 2025

CAN 2025 : La Tunisie frappe fort d’entrée

psg luis enrique met au defi ses joueurs iconsport 266633 0058 397262
Ligue des Champions

LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé

Fil Info

23 déc. , 23:22
Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies
23 déc. , 22:57
CAN 2025 : La Tunisie frappe fort d’entrée
23 déc. , 22:25
LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé
23 déc. , 22:00
ASSE : Eirik Horneland terriblement déçu pour Saint-Etienne
23 déc. , 21:40
Rennes n’a rien pu faire, Echeverri part à Gérone
23 déc. , 21:20
CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane
23 déc. , 21:00
PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov
23 déc. , 20:42
CAN 2025 : Lookman porte le Nigéria vers la victoire

Derniers commentaires

LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé

la saison dernière à la même époque Paris était 24 ou 25 eme au classement. Ça ne l a pas empêché de gsgner la LDC. Donc ssvoir qui est mieux tailler pour remporter la LDC c est un peu trop tot pour le ssvoir

CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane

Gardien bof bof, mais en même temps l'Algérie n'a pas beaucoup mieux

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

J'ai regardé les refs, j'vais rester sur too big to fall :)

L'OL officialise Endrick, il s'enflamme

Bem venido! Si on pouvait prolonger le prêt d'un an à la fin de la saison ce serait magnifique ^^

L’OM arrive sur Abdelli, Angers explose de rire

Perso moi je trouve pas qu'il casse des billes ce joueur, il est bon parfois mais pas assez régulier je dirais, donc je dis non.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading