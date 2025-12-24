OL : Govou craint ce dérapage avec Endrick

Oui il enfonce des portes ouvertes.
Certes cela simplifie le calendrier mais ça ôte de la visibilité aux autres épreuves. Personnellement je me sens frustré de ne pas pouvoir voir des matchs de copa america ou de can. Il n'y a aucune raison qu'une compétition fasse de l'ombre à une autre. C'est un peu comme s'il y avait l'euro et le Mondial le même été...(comparaison d'aura de compétition, je sais bien que ça n'est pas faisable) Enfin je suis très largement pour la suppression des matchs et compétitions inutiles style ligue des nations, mondial des clubs etc. C'est comme le trophée des champions cette année. Pourquoi jouer ce match? Vous avez gagner la coupe et le championnat, vous l'avez de fait et on n'en parle plus. Mais non, il faut créer un match à 7-8h de vol de Paris pour un trophée mineur. C'est plus là qu'il faut chercher à alléger les matchs que rendre invisible une compétition en la mettant en même temps qu'une autre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
