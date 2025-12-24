Endrick (photo OL)

OL : Govou craint ce dérapage avec Endrick

OL24 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
L'OL se prend clairement à rêver de se renforcer de manière spectaculaire au mois de janvier. Et si Endrick et les futures recrues venaient tout casser au sein de l'effectif de Paulo Fonseca.
A Lyon, tout le monde s’accorde à dire qu’avec une place dans le Top5 de Ligue 1 et une première position en Europa League, l’Olympique Lyonnais ne pouvait clairement pas faire mieux avec un effectif aussi restreint en première partie de saison. De quoi donner des ambitions pour le reste de la saison, surtout si les dirigeants rhodaniens arrivent à ajuster leur groupe avec quelques recrues bien ciblées. Cela a le don de faire saliver les supporters, qui accueillent déjà Endrick à bras ouverts pour enfin avoir un numéro 9 qui marque des buts.

Le danger d'un mercato qui casse tout

En plus de cela, l’OL a besoin d’un défenseur central, et rêve d’un ou deux milieux de terrain avec déjà plusieurs pistes évoquées ces dernières heures (Abdelli, Nartey…). De quoi alarmer réellement Sidney Govou, qui estime que Lyon ferait une grossière erreur en voulant changer son effectif alors que cela fonctionne bien actuellement. La légende de l’OL n’hésite pas à prendre le contre-pied de tout le monde en suppliant les dirigeants lyonnais de ne pas trop modifier l’équipe cet hiver.
« Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe. Personne n’a assez de repères pour savoir ce qu’Endrick est capable de faire, même si c’est forcément un bon joueur. Attention néanmoins, un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange », a souligné Sidney Govou dans les colonnes du Progrès. 

Fonseca aura une vraie gestion à faire

Un avis surprenant, mais qui se défend à l’heure où personne ne rechigne à la tâche à Lyon pour le moment, et chacun apporte sa pierre à l’édifice sans se plaindre de son temps de jeu ou de sa position sur le terrain. Avec un effectif plus complet et plus talentueux, l’équipe de Paulo Fonseca devra garder le même état d’esprit sous peine d’aller vers de mauvaises surprises.
