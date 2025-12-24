L'OM vise deux joueurs, il lâche ses infos

A une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM travaille déjà dur pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont les idées claires.

Avec onze buts marqués depuis le début de saison en Ligue 1, Mason Greenwood est en tête du classement des buteurs. Mais l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille ne peut pas enchaîner les matchs sans souffler. D'autant que le club phocéen joue sur la totalité des tableaux (L1, Ligue des champions et Coupe de France), et a bien l'intention que cela dure le plus longtemps possible. Alors, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait de la signature d'une doublure à Mason Greenwood une priorité absolue durant le mois de janvier prochain.

S'il ne donne aucun nom concernant celui qui aura la lourde tâche de suppléer Mason Greenwood, notre confrère précise que ce renfort s'engagera avec l'Olympique de Marseille que via un prêt avec option d'achat. Évidemment, c'est toujours comme cela que Pablo Longoria agit lors des différents marchés des transferts, ce qui permet au patron de l'OM de rapidement tourner la page si un joueur n'arrive pas à convaincre le club phocéen. Depuis que Medhi Benatia a rejoint Marseille, cette tendance s'est confirmée comme celle de travailler le plus secrètement possible et sans se donner des limites. Ainsi, la piste menant à Bernardo Silva n'est pas à exclure

De Zerbi veut un OM encore plus offensif

Sacha Tavolieri précise qu'outre une doublure pour l'ancien joueur de Manchester United, l'actuel troisième de Ligue 1 est actuellement à la recherche d'un milieu offensif. Roberto De Zerbi est persuadé que son équipe a besoin de renforts dans ce secteur, et cela même si depuis le début de la saison, l'OM a dynamité un paquet d'équipes. Mais, l'entraîneur italien est persuadé que c'est comme cela que son équipe peut réussir à faire des exploits cette saison.

Alors, le mercato d'hiver sera d'abord offensif du côté du Vélodrome, avec probablement de grosses surprises à venir. Et ce n'est pas la signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais qui va contrarier les supporters marseillais, persuadés que leur club va faire beaucoup mieux. L'OM devra toutefois se séparer de plusieurs joueurs pour réussir ce mercato d'hiver ambitieux.