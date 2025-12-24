ICONSPORT_272416_0206
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

L'OM vise deux joueurs, il lâche ses infos

OM24 déc. , 9:30
parClaude Dautel
1
A une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM travaille déjà dur pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont les idées claires.
Avec onze buts marqués depuis le début de saison en Ligue 1, Mason Greenwood est en tête du classement des buteurs. Mais l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille ne peut pas enchaîner les matchs sans souffler. D'autant que le club phocéen joue sur la totalité des tableaux (L1, Ligue des champions et Coupe de France), et a bien l'intention que cela dure le plus longtemps possible. Alors, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait de la signature d'une doublure à Mason Greenwood une priorité absolue durant le mois de janvier prochain.
S'il ne donne aucun nom concernant celui qui aura la lourde tâche de suppléer Mason Greenwood, notre confrère précise que ce renfort s'engagera avec l'Olympique de Marseille que via un prêt avec option d'achat. Évidemment, c'est toujours comme cela que Pablo Longoria agit lors des différents marchés des transferts, ce qui permet au patron de l'OM de rapidement tourner la page si un joueur n'arrive pas à convaincre le club phocéen. Depuis que Medhi Benatia a rejoint Marseille, cette tendance s'est confirmée comme celle de travailler le plus secrètement possible et sans se donner des limites. Ainsi, la piste menant à Bernardo Silva n'est pas à exclure.

De Zerbi veut un OM encore plus offensif

Sacha Tavolieri précise qu'outre une doublure pour l'ancien joueur de Manchester United, l'actuel troisième de Ligue 1 est actuellement à la recherche d'un milieu offensif. Roberto De Zerbi est persuadé que son équipe a besoin de renforts dans ce secteur, et cela même si depuis le début de la saison, l'OM a dynamité un paquet d'équipes. Mais, l'entraîneur italien est persuadé que c'est comme cela que son équipe peut réussir à faire des exploits cette saison.
Alors, le mercato d'hiver sera d'abord offensif du côté du Vélodrome, avec probablement de grosses surprises à venir. Et ce n'est pas la signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais qui va contrarier les supporters marseillais, persuadés que leur club va faire beaucoup mieux. L'OM devra toutefois se séparer de plusieurs joueurs pour réussir ce mercato d'hiver ambitieux.
1
Articles Recommandés
Endrick (photo OL)
OL

OL : Govou craint ce dérapage avec Endrick

ICONSPORT_280516_0013
ASSE

L'ASSE rêve de ces quatre joueurs au mercato !

ICONSPORT_280158_0374
PSG

Dembélé et le PSG, l'énorme coup de froid

Fil Info

24 déc. , 10:00
OL : Govou craint ce dérapage avec Endrick
24 déc. , 9:00
L'ASSE rêve de ces quatre joueurs au mercato !
24 déc. , 8:40
Dembélé et le PSG, l'énorme coup de froid
24 déc. , 8:20
OM : Allo Bernardo Silva ? C'est Medhi Benatia
24 déc. , 8:00
L'OL dément le retour de Duje Caleta-Car
23 déc. , 23:22
Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies
23 déc. , 22:57
CAN 2025 : La Tunisie frappe fort d’entrée
23 déc. , 22:50
Sofiane Diop c'est non, la décision radicale de l'OM

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Oui il enfonce des portes ouvertes.

OM : Allo Bernardo Silva ? C'est Medhi Benatia

oui oui oui et oui

L'OM vise deux joueurs, il lâche ses infos

wow. UNE BOMBEEEEE. ce Sacha il est vraiment trop fort ! merci de ton expertise et de tes nouvelles !

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

C'est clair....

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Certes cela simplifie le calendrier mais ça ôte de la visibilité aux autres épreuves. Personnellement je me sens frustré de ne pas pouvoir voir des matchs de copa america ou de can. Il n'y a aucune raison qu'une compétition fasse de l'ombre à une autre. C'est un peu comme s'il y avait l'euro et le Mondial le même été...(comparaison d'aura de compétition, je sais bien que ça n'est pas faisable) Enfin je suis très largement pour la suppression des matchs et compétitions inutiles style ligue des nations, mondial des clubs etc. C'est comme le trophée des champions cette année. Pourquoi jouer ce match? Vous avez gagner la coupe et le championnat, vous l'avez de fait et on n'en parle plus. Mais non, il faut créer un match à 7-8h de vol de Paris pour un trophée mineur. C'est plus là qu'il faut chercher à alléger les matchs que rendre invisible une compétition en la mettant en même temps qu'une autre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading