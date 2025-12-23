Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies

la saison dernière à la même époque Paris était 24 ou 25 eme au classement. Ça ne l a pas empêché de gsgner la LDC. Donc ssvoir qui est mieux tailler pour remporter la LDC c est un peu trop tot pour le ssvoir
Gardien bof bof, mais en même temps l'Algérie n'a pas beaucoup mieux
J'ai regardé les refs, j'vais rester sur too big to fall :)
Bem venido! Si on pouvait prolonger le prêt d'un an à la fin de la saison ce serait magnifique ^^
Perso moi je trouve pas qu'il casse des billes ce joueur, il est bon parfois mais pas assez régulier je dirais, donc je dis non.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
