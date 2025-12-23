Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies

Ce mardi soir en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Arsenal a assuré l’essentiel dans le derby de Londres face à Crystal Palace.

Les Gunners pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score en seconde période sur un but de Maxence Lacroix contre son camp, dans un match très largement dominé par les pensionnaires de l’Emirates. La différence avait été faite sur un nouveau coup de pied arrêté, avec un coup de billard qui s’est terminé par le but contre son camp du Français des Eagles. Mais dans les arrêts de jeu, c’est l’international anglais Marc Guehi qui égalisait, emmenant tout ce beau monde aux tirs au but. A ce petit jeu, les Gunners passaient après un sans-faute, 8 à 7. Le malheureux Maxence Lacroix a manqué le seul tir au but de la série.

Arsenal gagne le droit d’affronter Chelsea en demi-finale aller retour de cette compétition. L’autre demi-finale opposera Manchester City à Newcastle.