France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Il y a tout juste un an, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale sa retraite internationale. Un départ que certains supporters de l’équipe de France n’ont pas digéré, au point d’espérer son retour pour le Mondial.

Plus vraiment épanoui en équipe de France après un Euro décevant sur le plan collectif et individuel, Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale en novembre 2024. Une décision totalement inattendue de la part du milieu offensif de l’Atlético de Madrid, lequel a laissé un grand vide chez les Bleus dans un premier temps. Didier Deschamps a ensuite essayé de compenser cette grosse absence avec la promotion de joueurs tels que Rayan Cherki, Michael Olise ou encore Désiré Doué, lesquels auront certainement leur carte à jouer lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

« souhaitent un retour d'Antoine Griezmann en équipe de France pour la Coupe du monde ». Un chiffre étonnamment haut alors qu'il n'est pourtant pas question d'un retour du joueur de l'Atlético de Madrid chez les Bleus. Ce même sondage démontre par ailleurs que 30% des amateurs de football pensent que les Bleus vont soulever la Coupe du monde aux Etats-Unis en juillet prochain. Mais pour les supporters français, la page Antoine Griezmann n'est pas totalement tournée. La preuve, un sondage Odoxa pour RTL démontre que 63% des Français et 71% des amateurs de football en France.

Un résultat plutôt pessimiste par rapport aux sondages équivalents avant la Coupe du monde disputée au Qatar en 2022 et pour laquelle l’équipe de Didier Deschamps faisait office de grand favori après son sacre de 2018. Le groupe du sélectionneur a beaucoup évolué avec les départs de Lloris, Varane, Giroud, Benzema et donc Griezmann et ne fait donc plus partie des favoris aux yeux des suiveurs en France. Reste à voir si, malgré l’absence quasiment actée du meneur de jeu des Colchoneros, les Bleus parviendront à surprendre tout le monde en battant des favoris tels que l’Espagne ou l’Argentine pour décrocher sa troisième étoile.