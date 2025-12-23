CAN 2025 : La Tunisie frappe fort d’entrée

Très attendue à Rabat, la Tunisie n’a pas déçu et a disposé de l’Ouganda sur le score de 3-1 pour son entrée en matière dans la CAN 2025. Les Aigles de Carthage ont très rapidement fait la différence, avec notamment un doublé d’Achouri. En fin de match, l’Ouganda a réduit le score.

Tunisie bat Ouganda 3-1

Buts pour la Tunisie : Skhiri (10e), Achouri (40e et 64e)

But pour l'Ouganda : Omedi (92e)