ICONSPORT_280697_0014

CAN 2025 : La Tunisie frappe fort d’entrée

CAN 202523 déc. , 22:57
parGuillaume Conte
0
Très attendue à Rabat, la Tunisie n’a pas déçu et a disposé de l’Ouganda sur le score de 3-1 pour son entrée en matière dans la CAN 2025. Les Aigles de Carthage ont très rapidement fait la différence, avec notamment un doublé d’Achouri. En fin de match, l’Ouganda a réduit le score. 
Tunisie bat Ouganda 3-1
Buts pour la Tunisie : Skhiri (10e), Achouri (40e et 64e) 
But pour l'Ouganda : Omedi (92e)
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280696_0060
Premier League

Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies

sofiane diop rejoint l ogc nice diopsignature1080 349113
OM

Sofiane Diop c'est non, la décision radicale de l'OM

psg luis enrique met au defi ses joueurs iconsport 266633 0058 397262
Ligue des Champions

LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé

Fil Info

23 déc. , 23:22
Cpe : Arsenal aidé par un Français, direction les demies
23 déc. , 22:50
Sofiane Diop c'est non, la décision radicale de l'OM
23 déc. , 22:25
LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé
23 déc. , 22:00
ASSE : Eirik Horneland terriblement déçu pour Saint-Etienne
23 déc. , 21:40
Rennes n’a rien pu faire, Echeverri part à Gérone
23 déc. , 21:20
CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane
23 déc. , 21:00
PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov
23 déc. , 20:42
CAN 2025 : Lookman porte le Nigéria vers la victoire

Derniers commentaires

LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé

la saison dernière à la même époque Paris était 24 ou 25 eme au classement. Ça ne l a pas empêché de gsgner la LDC. Donc ssvoir qui est mieux tailler pour remporter la LDC c est un peu trop tot pour le ssvoir

CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane

Gardien bof bof, mais en même temps l'Algérie n'a pas beaucoup mieux

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

J'ai regardé les refs, j'vais rester sur too big to fall :)

L'OL officialise Endrick, il s'enflamme

Bem venido! Si on pouvait prolonger le prêt d'un an à la fin de la saison ce serait magnifique ^^

L’OM arrive sur Abdelli, Angers explose de rire

Perso moi je trouve pas qu'il casse des billes ce joueur, il est bon parfois mais pas assez régulier je dirais, donc je dis non.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading