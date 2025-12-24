OM : Allo Bernardo Silva ? C'est Medhi Benatia

Après avoir tenté de faire venir Kevin De Bruyne l'été dernier, un autre joueur en fin de contrat à Manchester City fait saliver l'OM et Medhi Benatia.

L’Olympique de Marseille a prévenu tout le monde depuis plus d’un an, il ne se refusait rien en terme de recrutement. En théorie, l’OM a des moyens limités par rapport au PSG notamment, mais Frank McCourt a jusqu’à présent toujours fermé les yeux quand Pablo Longoria a fait craquer les cordons de la bourse. Il y a peu, voir Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou même Pierre-Emile Hojbjerg jouer au Vélodrome semblait impensable, mais Medhi Benatia a fait savoir qu’il serait toujours là pour tenter des coups.

Bernardo Silva et City, c'est fini

Il a ainsi confié récemment avoir tenté de convaincre Kevin De Bruyne de venir à l’OM à l’issue du contrat du Belge avec Manchester City. Il y a un autre joueur légendaire des Sky Blues qui devrait recevoir un appel de la part du directeur sportif marseillais en fin de saison. Il s’agit de Bernardo Silva. Le Portugais n’a pas avancé l’été dernier sur les discussions au sujet d’une éventuelle prolongation, et selon ESPN, il ne fait désormais aucun doute qu’il va quitter City libre au mois de juin. Son profil intéresse beaucoup de clubs, notamment en vue d’un retour au Portugal ou d’un passage par le Golfe ou la MLS.

Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco estime qu’à 31 ans, il peut encore rendre service dans des équipes ambitieuses en Europe. Le nom de l’OM est ainsi ressorti parmi les clubs capables de tenter leur chance pour une telle signature, afin de s’installer comme une équipe qui compte en Ligue des Champions. Bernardo Silva a l’avantage d’avoir déjà connu la Ligue 1, et d’avoir même déjà battu le PSG pour le titre de champion de France avec Monaco ce qui n’est pas si fréquent.

Bien sûr, aller chercher un Bernardo Silva fera exploser la grille salariale de l’OM, puisque le Portugais émarge aujourd’hui à 1,5 million d’euros… par mois. Soit le triple du meilleur salaire à Marseille. Tout le monde devra trouver un terrain d’entente, mais en voyant un joueur libre de ce niveau, Medhi Benatia risque bien de prendre la température dans les prochains mois pour la venue d’un joueur qui a de quoi faire saliver le Vélodrome.