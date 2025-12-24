L'ASSE rêve de ces quatre joueurs au mercato !

Le mercato ouvre ses portes dans une semaine pour permettre aux clubs de se renforcer et les Verts seront actifs sur ce mercato pour renforcer la formation d’Eirik Horneland.

L’AS Saint-Etienne a terminé son année 2025 sur un match nul face à Bastia à domicile. Les Verts n’ont pas su trouver de la régularité sur cette fin d’année 2025 pour tenter de revenir sur le leader troyen alors que la Ligue 2 a franchi le cap de la mi-saison. Favoris annoncés dans cette antichambre du football français, les Verts peinent à valider les lourds investissements de Kilmer depuis le début de saison. Cet hiver sur le mercato, beaucoup de suiveurs de l’ASSE rêvent de certains renforts afin de vivre une deuxième partie de saison plus sereine. Le média Peuple Vert a ciblé quatre noms évoluant en Ligue 2.

Un mercato actif pour l’ASSE

Ciblé par le club du Forez depuis plusieurs mois, Enzo Bardeli semble être la priorité de l’hiver. Le joueur de l’USL Dunkerque se révèle depuis deux ans dans le Nord de la France au point d’attirer les gros calibres du championnat. Cette saison, le milieu de terrain de 24 ans a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en 16 apparitions en Ligue 2. Autre nom intéressant du côté de l’USL Dunkerque, le champion du monde U20 avec les Lions de l’Atlas, Gessime Yassine. Ailier percutant pouvant faire des différences poursuit son apprentissage.

À 20 ans, le Marocain a déjà délivré six passes décisives cette saison. Autre option offensive intéressante pour les Verts nommée par le média Peuple Vert se nomme Amine Boutrah. Dans une formation du SC Bastia en difficulté, l’ancien joueur de Concarneau tente de surnager. Cependant, certains observateurs estiment que l’ASSE devrait se renforcer au milieu de terrain. Pour cela, le Palois Rayan Touzghar pourrait être une option.