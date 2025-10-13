ICONSPORT_273120_0260
Didier Deschamps

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

Equipe de France13 oct. , 17:40
parClaude Dautel
0
Selon l'envoyé spécial de L'Equipe en Islande, Didier Deschamps alignera une équipe en 4-2-3-1 ce lundi soir.
Compo de l'équipe de France face à l'Islande
Maignan (cap) - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Koné, Camavinga - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta

Lire aussi

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la FrancePierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Maignan capitaine de la France en IslandeMaignan capitaine de la France en Islande
0
Articles Recommandés
edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial

Kad Merad
OL

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

ICONSPORT_258202_0106
ASSE

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

ICONSPORT_271638_0245
OM

OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
19:00
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE
18:40
ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté
18:20
OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale
18:05
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:00
Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse
17:30
La FIFA ne rigole pas, Lille va prendre cher
17:00
Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
16:30
Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

Derniers commentaires

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

C'est tout sauf une star

Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar

Le talent est là mais trop d'égo.

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

N'auriez pas trouvé une p'tite pièce par hasard ?

Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

Honnêtement aucun supporter du PSG n'y croit non plus, rires.

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading