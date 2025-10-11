Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

En quête d’un troisième succès en trois matchs dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026, la France a atteint son objectif contre l’Azerbaïdjan vendredi soir. Mais la prestation des Bleus a ennuyé les observateurs.

A la mi-temps du match, Didier Deschamps n’était pas content et il n’a pas manqué de le faire savoir. Au micro de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France regrettait le manque d’intensité de ses joueurs et leur rythme bien trop faible pour déstabiliser une équipe d’Azerbaïdjan logiquement regroupée dans ses 25 derniers mètres. Un poil plus entreprenante après le repos, la France l’a emporté sans trembler sur le score de 3-0. Mais dans le contenu, la performance tricolore a ennuyé pas mal de monde, à commencer par Pierre Ménès.

Devant sa télé pour ce match il faut bien le dire assez peu sexy sur le papier, l’ancien sniper de Canal+ s’est terriblement ennuyé. Il est surtout préoccupé de voir une équipe de France aussi faible à un peu plus de six mois de la Coupe du monde. Et cela même si le match de vendredi soir est à relativiser en raison de la faible adversité et des nombreux absents puisque Tchouaméni, Dembélé, Doué ou encore Barcola manquaient à l’appel. « Franchement qui avait envie de se taper ce France-Azerbaïdjan ? Pas grand monde et si en plus, on avait su la purge que ça allait être, on aurait sans doute été moins nombreux à le regarder » estime le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

Pierre Ménès très déçu par le match des Bleus

« Quelle tristesse, quelle équipe de France mièvre, faible en termes d’intensité, faible en termes de prises de risque, d’inventivité dans la passe, faible dans le dribble, faible dans les décalages, faible dans la participation sur les côtés… Que ce soit à gauche avec le couple Hernandez-Coman ou à droite avec le couple Gusto-Olise, aucun des deux duos n’a été performant. C’était vraiment pénible à suivre, la première mi-temps était lourde. Il a fallu un exploit de Mbappé pour sortir la France des ronces » analyse Pierre Ménès, qui attend beaucoup plus des Bleus et qui espère voir une meilleure copie rendue contre l’Islande lundi face à une opposition plus relevée. Un meilleur visage des Bleus sera de toute façon indispensable pour obtenir un résultat dans un match qui sera à n’en pas douter plus difficile que celui face à l’Azerbaïdjan.