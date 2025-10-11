ICONSPORT_273378_0557

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

Equipe de France11 oct. , 21:00
parCorentin Facy
2
En quête d’un troisième succès en trois matchs dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026, la France a atteint son objectif contre l’Azerbaïdjan vendredi soir. Mais la prestation des Bleus a ennuyé les observateurs.
A la mi-temps du match, Didier Deschamps n’était pas content et il n’a pas manqué de le faire savoir. Au micro de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France regrettait le manque d’intensité de ses joueurs et leur rythme bien trop faible pour déstabiliser une équipe d’Azerbaïdjan logiquement regroupée dans ses 25 derniers mètres. Un poil plus entreprenante après le repos, la France l’a emporté sans trembler sur le score de 3-0. Mais dans le contenu, la performance tricolore a ennuyé pas mal de monde, à commencer par Pierre Ménès.
Devant sa télé pour ce match il faut bien le dire assez peu sexy sur le papier, l’ancien sniper de Canal+ s’est terriblement ennuyé. Il est surtout préoccupé de voir une équipe de France aussi faible à un peu plus de six mois de la Coupe du monde. Et cela même si le match de vendredi soir est à relativiser en raison de la faible adversité et des nombreux absents puisque Tchouaméni, Dembélé, Doué ou encore Barcola manquaient à l’appel. « Franchement qui avait envie de se taper ce France-Azerbaïdjan ? Pas grand monde et si en plus, on avait su la purge que ça allait être, on aurait sans doute été moins nombreux à le regarder » estime le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

Pierre Ménès très déçu par le match des Bleus

« Quelle tristesse, quelle équipe de France mièvre, faible en termes d’intensité, faible en termes de prises de risque, d’inventivité dans la passe, faible dans le dribble, faible dans les décalages, faible dans la participation sur les côtés… Que ce soit à gauche avec le couple Hernandez-Coman ou à droite avec le couple Gusto-Olise, aucun des deux duos n’a été performant. C’était vraiment pénible à suivre, la première mi-temps était lourde. Il a fallu un exploit de Mbappé pour sortir la France des ronces » analyse Pierre Ménès, qui attend beaucoup plus des Bleus et qui espère voir une meilleure copie rendue contre l’Islande lundi face à une opposition plus relevée. Un meilleur visage des Bleus sera de toute façon indispensable pour obtenir un résultat dans un match qui sera à n’en pas douter plus difficile que celui face à l’Azerbaïdjan.

WC Qualification Europe

10 octobre 2025 à 20:45
France
Mbappé Lottin45'Rabiot69'Thauvin84'
3
0
Match terminé
Azerbaïdjan
Chronologie
Composition
Statistiques
But
84
F. Thauvin
FranceFrance
Remplacement
83
ENTRE
F. Thauvin
FranceFrance
SORT
K. Mbappé
FranceFrance
Remplacement
79
ENTRE
J. Mateta
FranceFrance
SORT
H. Ekitike
FranceFrance
Remplacement
79
ENTRE
C. Nkunku
FranceFrance
SORT
K. Coman
FranceFrance
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

