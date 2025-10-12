ICONSPORT_273378_0563
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

12 oct.
Corentin Facy
Vainqueur de l'Azerbaïdjan ce vendredi, la France affronte l'Islande lundi soir avec l'objectif d'obtenir un quatrième succès en autant de rencontres dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Quelle heure pour Islande - France ?

Didier Deschamps l'a reconnu lui-même, la performance de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan ne l'a pas satisfait à 100%. Face à une opposition plus relevée, les Bleus auront par conséquent à coeur de montrer un autre visage. Le coup d'envoi de cette affiche face à l'Islande est prévu ce lundi à 20h45.

Quelle chaîne TV pour Islande - France ?

Les supporters de l'équipe de France en ont désormais pris l'habitude à de rares exceptions, c'est sur TF1 qu'il faudra se brancher lundi soir pour suivre le quatrième match de qualification des Bleus à la Coupe du monde 2026. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de cette affiche. 

Les compos probables d'Islande - France :

Heurté par les nombreuses blessures lors du dernier rassemblement ainsi que par celle de Kylian Mbappé contre l'Azerbaïdjan, Didier Deschamps aura à coeur de faire tourner pour ce deuxième match. Des joueurs tels que Lucas Digne, Jules Koundé, Eduardo Camavinga ou encore Jean-Philippe Mateta et Christopher Nkunku, qui n'ont pas ou peu joué contre l'Azerbaïdjan ce vendredi, pourraient ainsi débuter.
Le onze probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Camavinga, Koné - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta 
Le onze probable de l'Islande : Olafsson - Anderson, Palsson, Ingason, Gretarson, Ellertsson - Haraldsson, Johanesson, Thorsteinsson - A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen

WC Qualification Europe

13 octobre 2025 à 20:45
Islande
20:45
France
0
