Maignan capitaine de la France en Islande

Equipe de France12 oct.
parCorentin Facy
En l'absence de Kylian Mbappé, blessé contre l'Azerbaïdjan et de retour à Madrid pour se soigner, Didier Deschamps va nommer Mike Maignan capitaine de l'équipe de France en Islande ce lundi. Le sélectionneur des Bleus, qui hésitait avec Dayot Upamecano selon certaines sources, a fait son choix et l'a dévoilé dans l'émission Téléfoot sur TF1 ce dimanche.
Loading