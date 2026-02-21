ICONSPORT_272571_0049 (1)
Lucas Chevalier

EdF : Lucas Chevalier menacé

PSG21 févr. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire au PSG depuis quelques semaines. L’ancien portier du LOSC va devoir se battre pour regagner la confiance de Luis Enrique, ce que lui souhaite Robin Risser.
Le PSG avait misé sur Lucas Chevalier l’été dernier pour succéder à Gianluigi Donnarumma et le club de la capitale attendait beaucoup de l’ancien gardien lillois. Mais Chevalier peine à s’adapter au rythme et aux exigences des champions d’Europe. Il a progressivement perdu en crédibilité au PSG, au point d’être relégué sur le banc au profit de Matvey Safonov. Cette situation remet également en question sa présence potentielle en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Une opportunité qui pourrait profiter à Robin Risser, auteur d’une saison XXL avec le RC Lens.

Risser veut prendre son temps, mais... 

Le natif de Colmar, qui pourrait bientôt recevoir sa première convocation en équipe de France, ne souhaite faire d’ombre à personne. Lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS, il a d’ailleurs envoyé un message à la fois clair et élégant à Chevalier : « Je souhaite à Lucas de récupérer sa place de titulaire. Je lui souhaite tout le meilleur, car ça reste un très bon gardien de ce championnat et un très bon gardien français. Si on m’avait dit il y a un an que je serais évoqué dans les petits papiers du coach Deschamps à 4 mois de la Coupe du monde… je n’y aurais pas cru. J’espère bien sûr toucher l’équipe de France un jour. Si c’est cet été, ce sera une belle surprise, mais si c’est plus tard, ça fera tout autant plaisir. »

L’équipe de France a besoin de garanties, notamment au poste de gardien de but en cas de blessure de Mike Maignan. Lucas Chevalier n’a plus que quelques mois pour inverser sa situation, sous peine de manquer une occasion en or de participer à une Coupe du monde. Un scénario incroyable pour celui qui pensait pouvoir devenir un concurrent sérieux à Mike Maignan au poste de numéro 1 chez les Bleus en rejoignant le Paris Saint-Germain. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'ancien portier du LOSC. Même si Luis Enrique a poussé Luis Campos à le faire signer au PSG, l'entraîneur espagnol ne lui fait aucun cadeau, ce que le gardien de but français a compris.
A voir si d'ici le Mondial 2026, Lucas Chevalier réussira à redevenir titulaire chez les champions d'Europe et surtout à cesser de commettre quelques erreurs qui ont gâché sa première saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas le cas, alors Chevalier risque de connaître une grosse désillusion.
