Robin Risser, le transfert raté qui fait pleurer l'OM

Meilleure défense de Ligue 1, le RC Lens peut s’appuyer sur un gardien en état de grâce depuis le début de la saison en la personne de Robin Risser. Un profil que l’OM avait étudié il y a quelques années.

Recruté cet été par le Racing Club de Lens afin de succéder à Brice Samba, qui avait quitté le club six mois plus tôt, Robin Risser a totalement fait oublier celui qui garde désormais les cages du Stade Rennais. Gardien de la meilleure défense de Ligue 1, l’ancien portier de Strasbourg, qui n’a jamais eu sa chance en tant que numéro un en Alsace, est clairement l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste depuis le début de la saison.

Recruté pour seulement 3 millions d’euros, l’international espoirs français vaut déjà plus du triple de cette somme après sa première partie de saison très aboutie au RC Lens . Présent dans les airs, fort sur sa ligne et surtout très à l’aise techniquement, Robin Risser coche toutes les cases du gardien moderne à seulement 21 ans. Son profil peut laisser rêveurs les dirigeants… de l’Olympique de Marseille, qui rencontre Lens ce samedi au Vélodrome. Geronimo Rulli est petite forme cette saison après avoir brillé en 2024-2025 et il n’est pas exclu que l’OM cherche un gardien pour la saison prochaine.

Robin Risser fait des jaloux à l'OM

Les Phocéens tenteront-ils leur chance pour Robin Risser ? Ce ne serait pas la première fois que Marseille viendrait aux renseignements pour le natif de Colmar selon Thomas Bonnavent, journaliste au Winamax FC. Sur son compte X, notre confrère a indiqué que l’Olympique de Marseille avait « observé » Robin Risser à plusieurs reprises il y a deux à trois ans.

R. Risser France • Âge 21 • Gardien Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 18 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0