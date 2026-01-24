ICONSPORT_279092_0198

Robin Risser, le transfert raté qui fait pleurer l'OM

OM24 janv. , 19:00
parCorentin Facy
0
Meilleure défense de Ligue 1, le RC Lens peut s’appuyer sur un gardien en état de grâce depuis le début de la saison en la personne de Robin Risser. Un profil que l’OM avait étudié il y a quelques années.
Recruté cet été par le Racing Club de Lens afin de succéder à Brice Samba, qui avait quitté le club six mois plus tôt, Robin Risser a totalement fait oublier celui qui garde désormais les cages du Stade Rennais. Gardien de la meilleure défense de Ligue 1, l’ancien portier de Strasbourg, qui n’a jamais eu sa chance en tant que numéro un en Alsace, est clairement l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste depuis le début de la saison.
Recruté pour seulement 3 millions d’euros, l’international espoirs français vaut déjà plus du triple de cette somme après sa première partie de saison très aboutie au RC Lens. Présent dans les airs, fort sur sa ligne et surtout très à l’aise techniquement, Robin Risser coche toutes les cases du gardien moderne à seulement 21 ans. Son profil peut laisser rêveurs les dirigeants… de l’Olympique de Marseille, qui rencontre Lens ce samedi au Vélodrome. Geronimo Rulli est petite forme cette saison après avoir brillé en 2024-2025 et il n’est pas exclu que l’OM cherche un gardien pour la saison prochaine.

Robin Risser fait des jaloux à l'OM

Les Phocéens tenteront-ils leur chance pour Robin Risser ? Ce ne serait pas la première fois que Marseille viendrait aux renseignements pour le natif de Colmar selon Thomas Bonnavent, journaliste au Winamax FC. Sur son compte X, notre confrère a indiqué que l’Olympique de Marseille avait « observé » Robin Risser à plusieurs reprises il y a deux à trois ans.
R. Risser

R. Risser

FranceFrance Âge 21 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Formé à Strasbourg et prêté un an à Dijon en 2024 avant de revenir en Alsace en tant que numéro deux, Robin Risser n’avait finalement pas suffisamment retenu l’attention des dirigeants de l’OM. Quelques mois plus tard, nul doute que l’état-major olympien doit avoir de très gros regrets au vu de la trajectoire, du niveau et de la valeur marchande de Robin Risser. Ce dernier aura à coeur de briller ce samedi au Vélodrome pour permettre à son équipe du Racing Club de Lens de reprendre la tête du championnat au lendemain de la victoire du PSG à Auxerre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276253_0252
Ligue 1

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Haraldsson
LOSC

Lille prolonge Haraldsson jusqu'en 2030 (officiel)

ICONSPORT_259813_0003
Ligue 2

Reims-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

24 janv. , 19:20
L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu
24 janv. , 19:12
Lille prolonge Haraldsson jusqu'en 2030 (officiel)
24 janv. , 19:08
Reims-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)
24 janv. , 18:51
L1 : Lorient plonge Rennes dans le doute
24 janv. , 18:35
L'OL sans Abner, Tagliafico et Mangala à Metz
24 janv. , 18:30
100 ME sur la table, le Barça en plein dilemme
24 janv. , 18:11
Le Havre - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)
24 janv. , 18:00
L’OM convoque Angel Gomes, la sortie c’est par ici

Derniers commentaires

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Plus beau stade, mais dommage que L OM a pas d équipe

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

D'ou ramener les thunes pr la DNCG ??? La DNCG nous surveille pr la masse salariale, c'est tout..

OL : Tolisso impressionne, les arbitres ont peur de lui

Le taf sur la mentalité des joueurs a quand meme été bien faite cette année

L'OL s'incline, Fonseca a eu le dernier mot

Autant molebe je peux comprendre au vu de son match contre seville et sa nonchalance affichée.. autant gomes rodriguez quand il est rentré il a fait le taf .. meme mieux que satriano dans l'apport offensif

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

le probleme c'est que mangala c'est 1 match il rentre le match d'apres il est absent .. si on pouvait avoir 15M sur mangala ce serait un miracle mais c'est bien de lui qu'il faudrait se delester

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430264
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762430-6
10
Monaco
23187292833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading