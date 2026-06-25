France-Norvège menacé, ça ne s'arrête jamais

Quatre jours après avoir disputé un match à rallonge contre l’Irak en raison des orages, l’équipe de France est de nouveau confrontée à une météo capricieuse pour le troisième match face à la Norvège ce vendredi.

Lundi soir, les joueurs et les supporters de l’équipe de France ont vécu un drôle de match contre l’Irak . Tandis que la première mi-temps s’est déroulée normalement, les joueurs ont patienté plus de 2 heures avant de revenir sur le terrain pour disputer le second acte. En cause, une très forte pluie et des orages dans la région de Philadelphie, où se disputait la rencontre. Le protocole est très strict aux Etats-Unis puisque pour chaque éclair dans un rayon de 13km, 30 minutes d’interruption au minimum doivent être respectées, avec l’évacuation du stade par les supporters.

Didier Deschamps et ses hommes espèrent ne plus avoir à vivre cela et pourtant, un nouveau risque existe dès ce vendredi pour le match face à la Norvège à Boston. RMC Sport rapporte que la température sera supportable à 15h heure locale (21h en France) au moment du coup d’envoi avec 25 degrés annoncés. En revanche, la météo va se dégrader et de la pluie pourrait tomber vers 17h, soit à la fin du match. Un risque d’averse… mais aussi d’orage.

Le ciel risque en effet de gronder en seconde période. Les supporters et les joueurs de l’équipe de France peuvent toutefois se rassurer. Le risque de voir le match arrêter en raison des orages est bien inférieur à celui qui était annoncé avant France-Irak lundi. Les spécialistes et météorologues estiment à 15% environ les chances de voir le France-Norvège de vendredi être perturbé par la pluie. Espérons que le ciel laisse nos Français tranquilles afin que chacun, spectateurs, téléspectateurs et joueurs, puissent profiter de la rencontre sans perturbation.