France-Irak retardé, c’est sûr à plus de 50%

Interrogé par L’Equipe, le météorologiste Guillaume Séchet estime que France-Irak ce lundi soir à plus de 50% de chance d’être perturbé par les orages

Les Français sont-ils prêts à veiller jusqu’au bout de la nuit pour suivre les exploits de Kylian Mbappé, de Michael Olise et de leurs coéquipiers face à l’Irak ? Prévu à 23h à l’heure française, le deuxième match des Bleus lors de cette phase de poules du Mondial 2026 a de très fortes chances d’être perturbé par les orages . L’Equipe a interrogé à ce sujet le météorologiste Guillaume Séchet pour en savoir plus. Selon ses analyses des radars météos, le match France-Irak a environ 60% de chance d’être perturbé ce lundi.

« Il y a plus d'une chance sur deux d’y avoir des perturbations. On peut tabler sur 60 %. La zone est tellement vaste qu'il est tout de même possible que des zones (dont celle de Philadelphie) ne soient pas touchées. Pour l’instant, les orages sont quand même assez loin, mais ça va s'approcher assez rapidement » estime le spécialiste avant de conclure. « Le problème, c'est que quand les orages arrivent, en général, ils sont forts. Le pire des moments, quand il y a de l'orage, c'est le début ». Pour rappel, le protocole est très strict aux Etats-Unis.

France-Irak a 60% de chance d'être perturbé

Il s’agit du même entrevu l’année passée lors de la Coupe du monde des clubs et qui avait notamment fait durer le match Chelsea-Benfica pendant de longues heures. En cas d’éclair dans une zone de 13 kilomètres autour du stade, la rencontre est interrompue pendant 30 minutes. Si un nouvel éclaire tombe, un nouveau compte à rebours de 30 minutes est lancé, et cela jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun danger. Il ne reste plus qu’à prier, pour que chacun dorme le maximum cette nuit, que ce France-Irak sera perturbé le moins possible. Et que les hommes de Didier Deschamps ne tomberont pas dans ce traquenard en cas d’interruption pour glaner trois points de plus précieux dans cette Coupe du monde.