Mondial 2026 : France-Irak, reprise du match vers 01h00 du matin

En écosse des orages y en a tout les jours et ca joue quand même
Même un lacazette est meilleur que se faux ballon d'or
J'ai rien contre le fait qu'il y ait quelques joueurs africain mais à ce rythme là l'OL qui est une équipe française va ressembler à l'équipe du Congo.
Un ballon d'or truqué par le Qatar. Une grosse malete retrouvée au urnes
L'image est bien choisie... car pour l'instant... Ousmane Dembélé est toujours aux abonnés absents.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading