Mondial 2026 : France-Irak, reprise du match vers 01h00 du matin





C’était redouté, et l’orage est bien en train de passer à Philadelphie. Le temps s’est dégradé à l’approche de la pause, et la France comme l’Irak n’ont pas repris la rencontre après la mi-temps. Le match est pour le moment interrompu de manière provisoire le temps que l’orage s’éloigne. Il doit y avoir 15 minutes sans éclair dans la zone entourant le stade pour permettre une reprise du jeu. Les Bleus menaient 1-0.

Selon BeIN Sports, le match ne reprendra pas avant 01h00 du matin, le temps que la menace soit évacuée alors que le stade s'est rapidement vidé. Aucune reprise n'est prévue dans l'immédiat sachant que la pluie tombe toujours très fort. Ensuite, il sera temps de faire un nouvel échauffement et préparer la reprise de la seconde période.