France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs





Match en deux temps de l’équipe de France , très accrochée par l’Ukraine pendant une période, avant de faire la différence après le repos pour finalement s’imposer 4-0. Et surtout valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Une bonne chose de faire pour Didier Deschamps, qui a pu constater que son groupe était toujours aussi compétitif et prolifique, à l’image de l’entrée en jeu de deux joueurs très remuants.

« Ce n'est jamais évident, il y a des adversaires, il faut les respecter. Le contexte était assez lourd. La première période a été un peu difficile face à un bloc bas, dense, sur seulement 25 mètres. Après, on a lâché les chevaux et fait la différence. C'est beaucoup de fierté. J'apprécie chaque moment, même si ce n'est pas ma première. Je salue aussi mon staff, qui travaille pour amener l'équipe de France où elle est. On a eu une possession quasi-totale, mais peu d'occasions. On était timide, on manquait de présence devant, de jeu combiné sur les ailes. Il a fallu un peu de dynamisme. À la mi-temps, j'ai dit les choses. Les entrées d'Akliouche et d'Ekitike ont fait beaucoup de bien », a glissé Didier Deschamps au micro de TF1. Akliouche et Ekitike, apparus tardivement en équipe de France, vont certainement apprécier ces bons mots, eux qui vont devoir se montrer solides cette saison pour conserver leur place dans le groupe bleu jusqu’à l’envol vers le continent américain.