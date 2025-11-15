ICONSPORT_269165_0007
Kylian Mbappé - Equipe de France

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Equipe de France15 nov. , 8:00
parEric Bethsy
5
A cause d’une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France. Avant un long déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan, le forfait de l’attaquant tricolore interroge.
Surprise dans le communiqué de la Fédération Française de Football. Au lendemain du succès face à l’Ukraine (4-0), l’instance a annoncé le retour de Kylian Mbappé à Madrid en raison d’une « inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens ». L’attaquant de l’équipe de France a pourtant disputé l’intégralité du match jeudi sans paraître diminué. D’où la théorie de Jérôme Rothen sur la vraie raison de son forfait avant le déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan dimanche. Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est pas le seul à crier au scandale.
« Quand il finit le match, je n'ai pas vu un Kylian Mbappé à 50% de ses moyens physiques, a réagi le consultant de RMC. Ou peut-être qu'il s'est fait mal en rentrant au vestiaire. Peut-être qu'il s'est fait mal à la cheville là, que ça a tiré, qu'il y a des doutes. Mais c'est bien que ça tombe aujourd'hui parce qu'à la 80e minute, quand il y avait 4-0, avec Jean-Louis Tourre et Florent Germain aux commentaires, on disait : "lequel va inventer une blessure pour ne pas aller à Bakou ?" »

Un traitement de faveur pour Mbappé ?

« On doit avaler toutes les couleuvres possibles ! Ce qui me dérange, c'est le rôle qu'il a. Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais tu as des coéquipiers à côté. Tu as un capitaine, tu sais ce qu'il représente, mais tu as aussi des coéquipiers, a insisté le détracteur du Merengue. Tu crois que tous ses coéquipiers qui iront à Bakou, et ceux qui jouent autant de matchs, voire plus que Kylian Mbappé parce qu'il a été blessé en début de saison, ne sont pas fatigués ? Tu crois qu'ils ont envie d'aller jouer ce match ? »
« Mais par contre, eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Kylian Mbappé a ce traitement-là. Quand ça va et que tu es qualifié, tout passe. Mais le jour où ça ira moins bien, et on l'a vu à l'Euro avec son problème de nez, de ceci, de cela, ça a fait la une partout… Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire. Moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras la casquette de ce traitement de faveur », a imaginé Jérôme Rothen.

Scandale sur le plateau de l'équipe du soir

Vendredi soir, sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a lui aussi confié sa colère de voir que Kylian Mbappé avait eu un bon de sortie de la part du sélectionneur national. « Vous avez tous loué la gestion de Luis Enrique au PSG, justement parce qu’il ne fait plus de passe-droit et d’exception. Pareil pour Pep Guardiola. Dès qu’il y en a qui fait un pas de travers à Manchester ou à Paris c'est direct en tribune, vous louez ça. Mais là, pour Kylian Mbappé avec Didier Deschamps, vous nous dites qu’il vient quand il veut. C’est extraordinaire. Moi, je pensais que la sélection était au-dessus des clubs », a lancé le journaliste du quotidien sportif.
5
Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

