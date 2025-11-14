ICONSPORT_273378_0136
Kylian Mbappé

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Equipe de France14 nov. , 13:00
parEric Bethsy
6
Au lendemain du large succès contre l’Ukraine (4-0), la Fédération Française de Football a annoncé les départs de trois joueurs. Suspendu, Manu Koné sera absent pour le déplacement en Azerbaïdjan dimanche. Tout comme Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé qui ont déclaré forfait.
Kylian Mbappé ne terminera pas le rassemblement avec l’équipe de France. Après la victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi, la Fédération Française de Football a annoncé le départ de l’attaquant du Real. Le Bondynois « se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid. ». Double buteur et passeur décisif au Parc des Princes, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne semblait pourtant pas diminué. Le capitaine des Bleus a d’ailleurs disputé l’intégralité de la rencontre. La décision ressemble davantage à une manière de le ménager, sachant qu’un autre Merengue repart blessé.
Forfait contre l’Ukraine à cause d’une tension musculaire à l’ischio gauche, Eduardo Camavinga va lui aussi rentrer à Madrid. Enfin, l’autre milieu de terrain Manu Koné, dont le carton jaune reçu jeudi lui vaut un match de suspension, a été autorisé à quitter le groupe avant le déplacement en Azerbaïdjan dimanche. Ces départs ne sont pas si étonnants dans la mesure où l’équipe de France a officiellement décroché son billet pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Didier Deschamps n’a donc pas besoin d’un groupe au complet, ni de compenser ces absences avec des renforts.

WC Qualification Europe

16 novembre 2025 à 18:00
Azerbaïdjan
18:00
France
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_272631_0096
PSG

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

cdf match perdu pour tours la fff qualifie lorient coupe de france 1 385812
Coupe de France

TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne

ICONSPORT_275715_0012
OL

Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie

Fil Info

17:00
Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG
16:40
TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros
16:20
ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne
16:00
Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie
15:40
Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG
15:20
Un ancien de l’OL plaque déjà Ligue1+
15:00
OM : Blessé avec sa sélection, il ne rentre pas à Marseille
14:30
ASSE : Traumatisé par l’OM, il retrouve enfin le sourire
14:00
Bertrand Latour dévoile le mercato de rêve du PSG

Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

les anglais, representés la par " coms d'abrutis, dont on ne sait meme pas qui ils sont... des coms comme ca, t'en aura toujours, une goutte d'eau non representative

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ecrivez n'importe quoi sur les reseaux sociaux, foot01 et consors en feront une verité... Ou quand internet donne du grain a moudre aux teubés. Tu sorts " ' coms d'abrutis ,et t'en fais une generalité, merveilleux outils detournés par des cons

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

le tien doit être mort.... serieux l école tu sais que c est obligatoire... et dire que tu pourrais te reporduire encore et encore...

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Ben voyons et Barcola on continue de tirer sur sa corde ca va ?

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Lui c'est du solide dans une défense à 3-4 ou 5 , à droite mais capable de dépanner axe gauche .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading