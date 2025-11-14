EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Au lendemain du large succès contre l’Ukraine (4-0), la Fédération Française de Football a annoncé les départs de trois joueurs. Suspendu, Manu Koné sera absent pour le déplacement en Azerbaïdjan dimanche. Tout comme Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé qui ont déclaré forfait.

se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid. ». Double buteur et passeur décisif au Parc des Princes, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne semblait pourtant pas diminué. Le capitaine des Bleus a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre. La décision ressemble davantage à une manière de le ménager, sachant qu'un autre Merengue repart blessé. Kylian Mbappé ne terminera pas le rassemblement avec l'équipe de France . Après la victoire face à l'Ukraine (4-0) jeudi, la Fédération Française de Football a annoncé le départ de l'attaquant du Real. Le Bondynois «

Forfait contre l’Ukraine à cause d’une tension musculaire à l’ischio gauche, Eduardo Camavinga va lui aussi rentrer à Madrid. Enfin, l’autre milieu de terrain Manu Koné, dont le carton jaune reçu jeudi lui vaut un match de suspension, a été autorisé à quitter le groupe avant le déplacement en Azerbaïdjan dimanche. Ces départs ne sont pas si étonnants dans la mesure où l’équipe de France a officiellement décroché son billet pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Didier Deschamps n’a donc pas besoin d’un groupe au complet, ni de compenser ces absences avec des renforts.