France : Deschamps interdit une sortie nocturne à Miami

Arrivés jeudi à Miami pour préparer le match contre l'Angleterre, les joueurs français ont demandé à Didier Deschamps l'autorisation de passer la soirée en ville. Autotirisation refusée par le sélectionneur tricolore.

Il y a une troisième place à aller chercher. On a ce devoir là par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière l'Équipe de France. Quand on n'est pas au rendez-vous que l'on voulait, oui ça doit faire mal. Heureusement que ça fait mal », a confié Didier Deschamps dans une vidéo diffusée par la FFF. Et le coach des Bleus a confirmé cela en refusant une demande de ses joueurs. De l'avis général, les joueurs français et anglais n'ont pas du tout envie de disputer la petite finale programmée samedi soir à 23 heures, mais pourtant il faudra bien le faire. Et si les footballeurs tricolores se posent des questions sur l'intérêt de cette rencontre, Didier Deschamps n'a pas l'intention de bazarder ce qui sera son dernier match sur le banc de l'équipe de France. «», a confié Didier Deschamps dans une vidéo diffusée par la FFF. Et le coach des Bleus a confirmé cela en refusant une demande de ses joueurs.

Deschamps dit non aux joueurs français

Dès leur arrivée à Miami, où se jouera le match contre l'Angleterre, les joueurs ont fait savoir au sélectionneur qu'ils aimeraient avoir une soirée libre dans une ville que beaucoup connaissent bien. L'équipe de France était même prête à rentrer à l'hôtel avant minuit, histoire de faire comprendre à Didier Deschamps qu'il ne s'agissait pas de faire des folies à Miami. Pour les Bleus, qui sont regroupés depuis plus d'un mois et demi, il s'agissait surtout de se libérer l'esprit après l'énorme désillusion qu'a été l'élimination en demi-finale par l'Espagne. Mais Didier Deschamps a refusé cette demande venue du vestiaire, malgré l'insistance des joueurs.

Le sélectionneur national est déterminé à gagner contre l'Angleterre, et pour cela il estime que son équipe doit rester concentrée et ne pas déjà se croire en vacances. Pourtant, depuis mardi soir, et la leçon prise contre la Roja, beaucoup ont déjà réservé des avions privés pour partir au plus vite dès le coup de sifflet final du match face aux Three Lions, tandis que d'autres ont déjà prévue de rester Miami, mais cette fois pour se détendre, sans avoir à demander le feu vert de Didier Deschamps