France : Deschamps interdit une sortie nocturne à Miami

France : Deschamps interdit une sortie nocturne à Miami

Equipe de France17 juil. , 10:30
parClaude Dautel
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Arrivés jeudi à Miami pour préparer le match contre l'Angleterre, les joueurs français ont demandé à Didier Deschamps l'autorisation de passer la soirée en ville. Autotirisation refusée par le sélectionneur tricolore.
De l'avis général, les joueurs français et anglais n'ont pas du tout envie de disputer la petite finale programmée samedi soir à 23 heures, mais pourtant il faudra bien le faire. Et si les footballeurs tricolores se posent des questions sur l'intérêt de cette rencontre, Didier Deschamps n'a pas l'intention de bazarder ce qui sera son dernier match sur le banc de l'équipe de France. « Il y a une troisième place à aller chercher. On a ce devoir là par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière l'Équipe de France. Quand on n'est pas au rendez-vous que l'on voulait, oui ça doit faire mal. Heureusement que ça fait mal », a confié Didier Deschamps dans une vidéo diffusée par la FFF. Et le coach des Bleus a confirmé cela en refusant une demande de ses joueurs.

Deschamps dit non aux joueurs français

Dès leur arrivée à Miami, où se jouera le match contre l'Angleterre, les joueurs ont fait savoir au sélectionneur qu'ils aimeraient avoir une soirée libre dans une ville que beaucoup connaissent bien. L'équipe de France était même prête à rentrer à l'hôtel avant minuit, histoire de faire comprendre à Didier Deschamps qu'il ne s'agissait pas de faire des folies à Miami. Pour les Bleus, qui sont regroupés depuis plus d'un mois et demi, il s'agissait surtout de se libérer l'esprit après l'énorme désillusion qu'a été l'élimination en demi-finale par l'Espagne. Mais Didier Deschamps a refusé cette demande venue du vestiaire, malgré l'insistance des joueurs.

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Derniers commentaires

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort

Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

et vous faites pas la meme chose avec votre mbappé ? mettre en avant ses stats personnelles alors que ses équipes ne gagnent jamais rien avec lui !!

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