Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

Joli 11 avec de la jeunesse, de l'expérience et surtout des revanchards
Dernière info : Lionel Messi est passé devant Kylian Mbappé pour le nombre de buts marqués sur cette Coupe du Monde. D'après le règlement de la FIFA le nombre de passes décisives départages ceux qui ont marqué le même nombre de buts. Décidément... La FIFA est très prévoyante. 😏
Dernière info : Lionel Messi est passé devant Kylian Mbappé pour le nombre de buts marqués sur cette Coupe du Monde. D'après le règlement de la FIFA le nombre de passes décisives départages ceux qui ont marqué le même nombre de buts. Décidément... La FIFA est très prévoyante. 😏
J’attends l’avis de Lyonnais
Rencontre totalement inutile et humiliante. J'espère pour les deux nations qu'ils mettront les remplaçants histoire de leur offrir enfin du temps de jeu et essayer de s'amuser
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Alors que l'équipe de France était menée d'un but après que l'Espagne a converti un penalty, mardi soir, lors de la demi-finale de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé a pris la parole dans le vestiaire à la mi-temps. L'attaquant du PSG a notamment critiqué le pressing des Bleus.