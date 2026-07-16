Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

On commence à en savoir plus sur les coulisses du match France-Espagne et notamment sur la prise de parole d'Ousmane Dembélé à la pause. Le Ballon d'Or a agacé une grande partie de ses coéquipiers.

Ousmane Dembélé n'est pas le plus expansif des joueurs de l'équipe de France, mais visiblement les 45 premières minutes de la demi-finale contre la Roja ont poussé l'attaquant du Paris Saint-Germain à sortir de ses gonds. Selon L'Equipe, dès le retour aux vestiaires, alors que les Bleus n'étaient menés que 1 à 0, suite au penalty transformé par Mikel Oyarzabal, le Ballon d'Or 2025 a fait savoir à ses coéquipiers qu'il n'était pas satisfait du pressing effectué par l'équipe de France durant ces 45 minutes initiales et qu'il fallait rapidement se reprendre et que tout cela soit plus coordonné. Le quotidien sportif affirme que les propos d'Ousmane Dembélé n'ont pas été du goût de tout le monde, certains de ses coéquipiers estimant que l'attaquant parisien se cachait derrière cette histoire de pressing pour masquer ses propres lacunes lors de cette rencontre.

Gros coup de déprime chez les Bleus

Le journaliste de L'Equipe, qui fait ces affirmations sur l'intervention d'Ousmane Dembélé, précise qu'ensuite les discussions sont redevenues plus sereines, Didier Deschamps réclamant notamment que ses joueurs soient plus précis dans le dernier geste. Pour l'instant, aucune vidéo officielle prise à la pause dans le vestiaire de l'équipe de France n'est sortie et rien ne confirme donc que cette intervention d'Ousmane Dembélé a fait grimper la température. Pour certains supporters, il faut se demander qui a intérêt à faire porter le chapeau au joueur du Paris Saint-Germain, alors même que toute l'équipe tricolore a sa part de responsabilité. On ne sait pas non plus ce qu'a pu dire Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, dont on se souvient du discours explosif à la mi-temps de la finale France-Argentine il y a quatre ans au Qatar.

Nul doute que dans les prochains jours, lorsque tout le monde sera parti en vacances, les langues vont probablement se délier. Et on en saura plus sur la totalité des événements de cette soirée qui a abouti à l'élimination des Bleus dans un Mondial que l'équipe de France avait survolé jusque-là. Mais, bon, on n'est pas à Knysna non plus.