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Gérard Lopez abandonne, Bordeaux est presque sauvé

Bordeaux17 juil. , 11:30
parEric Bethsy
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Après la confirmation de son exclusion de toutes compétitions nationales, Bordeaux se dirige vers un changement de propriétaire. Gérard Lopez va céder le club à Sparta Capital, dont le plan a été validé par le Tribunal de commerce avant un appel auprès du CNOSF pour remonter en National 1.
Les anti-Gérard Lopez ont au moins reçu une bonne nouvelle. Cette semaine, la commission d’appel de la DNCG a certes confirmé l’exclusion des Girondins de toutes compétitions nationales, obligeant les Marine et Blanc à repartir au mieux en Régional 1. Mais les supporters lassés se réjouissent d’apprendre le départ imminent du propriétaire. L’Hispano-Luxembourgeois s’apprête à céder Bordeaux pour un euro symbolique et c’est Sparta Capital qui devrait lui succéder. Le fonds d’investissement britannique a en effet rencontré le président du Tribunal de commerce jeudi après-midi.
D’après L'Equipe et le quotidien régional Sud Ouest, le projet présenté a convaincu. Le potentiel repreneur a rassuré sur sa capacité à financer la saison prochaine avec un apport immédiat de 9 à 10 millions d’euros, et sur la possibilité de suivre le plan de continuation pour payer les dettes du club (de 27 à 59 millions d’euros en fonction des montées d’ici 2035). Avec cette validation du Tribunal de commerce, Sparta Capital va pouvoir s’adresser au CNOSF afin d’obtenir la réintégration des Girondins en National 1. Il faudra d’abord réunir tous les fonds nécessaires qui pourraient provenir des Etats-Unis et du Luxembourg.

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A noter que Bordeaux a jusqu’au 29 juillet pour réaliser cette démarche et rassurer ses différents employés, à commencer par les joueurs. Ces derniers, totalement dans le flou, ont récemment appris l’annulation d’un match amical et d’un stage de préparation. Autant dire que certains d’entre eux cherchent activement une porte de sortie. C’est pourquoi la nouvelle direction leur demande de se montrer patients dans la mesure où l’après-Gérard Lopez pourrait bientôt commencer par un verdict enfin favorable.
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