OL : Kebbal n'ira pas à Marseille, la raison est simple

Cité comme l'un des possibles renforts de l'Olympique de Marseille, Ilan Kebbal ne rejoindra pas l'effectif de Bruno Genesio. La raison est relativement simple.

L'Equipe confirme que le milieu offensif pourrait changer de club durant l'été. Car si Ilan Kebbal doit quitter le club de la famille Arnault, ce sera probablement pour rejoindre la Premier League où l'international a déjà des touches. Pour Marseille, ce dossier n'est plus du tout envisageable compte tenu du salaire de Kebbal. Auteur d'une excellente saison en Ligue 1 avec le Paris FC , après avoir largement contribué à l'accession du club de la capitale dans l'élite, Ilan Kebbal arrive à deux ans de la fin de son contrat. Et son départ pour l'Olympique de Marseille a régulièrement été évoqué pour celui qui est né dans la cité phocéenne, mais n'a jamais porté le maillot de l'OM. Cependant, tout cela ressemble à un doux rêve, même siconfirme que le milieu offensif pourrait changer de club durant l'été. Car si Ilan Kebbal doit quitter le club de la famille Arnault, ce sera probablement pour rejoindre la Premier League où l'international a déjà des touches. Pour Marseille, ce dossier n'est plus du tout envisageable compte tenu du salaire de Kebbal.

Kebbal, ce sera la Premier League ou rien

A Paris, le milieu de terrain touche la coquette somme de 200.000 euros par mois, et les clubs de Ligue 1 sont très rares à pouvoir débourser autant pour un joueur, y compris désormais à l'Olympique de Marseille. Arnaud Hermant, journaliste du quotidien sportif, confirme que pour Ilan Kebbal ce sera probablement la Premier League ou un statu-quo au Paris FC. Car après le départ d'Antoine Kombouaré, parfois dur avec le natif de Marseille, Liam Rosenior est lui persuadé que Kebbal est un vrai atout pour le club de la capitale. « Je veux le garder. C'est top joueur, il m'a impressionné la saison passée quand je l'ai affronté avec Strasbourg. Il a un jeu qui colle à nos idées », a précisé le nouvel entraîneur parisien lors de sa présentation à la presse.

Des propos qui vont rassurer Ian Kebbal s'il décide finalement de rester au Paris FC, mais à ce stade, le milieu international algérien serait toujours en phase de réflexion concernant son avenir. Un avenir qui ne passera pas par Marseille, l'OM ne voulant s'aligner sur ce genre de salaire pour ce genre de profil.