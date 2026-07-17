OL : Kebbal n'ira pas à Marseille, la raison est simple

Il a eu raison, il doit remobiliser sa troupe, il y a une médaille de bronze à aller chercher et une troisième place. Et au passage bravo à DD pour ce qu'il a accompli, le gugusse qui le remplacera doit se morfondre fera-t-il aussi bien ?
Rdv dans 5/6 ans
En fait ça critique à l’OM sur les lyonnais mais si ont regarde bien beaucoup de leurs recrues sont soit passé par l’OL ou bien des joueurs formé à Lyon ! 🧐 le contraire est moins probable
À mon sens il sait que c’est sa dernière coupe du monde et à tous donné ! Je pense que le vendre serait une bonne idée car j’ai un gros doute pour la suite même si j’ai apprécié certains de ses matchs
Lui et surtout Gustavo SA de famalicao ça c'est l'avenir du Portugal
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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