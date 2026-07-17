PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Le PSG a maintenu le suspense pendant de longs mois, mais les informations pleuvent désormais sur le fait que Fabian Ruiz a prolongé à Paris sur le très long terme.

Le Paris SG aime surprendre au mercato , que ce soit pour le recrutement ou pour ses prolongations de contrat. Lors de la saison 2024-2025, le club de la capitale avait attendu que tout soit bouclé pour annoncer plusieurs prolongations en même temps, dont celle de Luis Enrique.

Lors du précédent exercice, le double champion d’Europe a aussi bouclé plusieurs opérations de ce type, sans jamais l’officialiser. Le but d’attendre plusieurs mois avant de faire une annonce n’est pas encore très clair, et peut-être que les dirigeants espéraient que d’autres joueurs comme Bradley Barcola allaient suivre. Mais en ce qui concerne Fabian Ruiz, à l’heure où son nom est murmuré ailleurs car il entre dans la dernière année de son contrat, le PSG a décidé de faire passer des messages limpides.

Fabrizio Romano et The Athletic l’affirment, le milieu de terrain espagnol, qui brille actuellement avec la Roja, a blindé son contrat avec le PSG depuis au moins deux mois. Il a signé une prolongation l’emmenant jusqu’en 2029, avec une option pour aller jusqu’en 2030. Le métronome confirme ainsi qu’il est une pièce maitresse de la formation de Luis Enrique.

Même s’il est moins prépondérant quand il n’est pas en forme, Fabian Ruiz est le garant de l’équilibre de l’équipe et sa justesse technique fait très mal, les joueurs français qui viennent de l’affronter avec la Roja, peuvent le confirmer. La décision du PSG a donc été sagement gardée, mais à l’heure où l’ancien de Naples va disputer la Coupe du monde, la volonté était clairement de calmer les rumeurs sur son avenir. La presse turque et même quelques médias en Espagne l’avaient annoncé sur le départ. Il n’en est rien et Fabian Ruiz va rester au PSG sur le très long terme.