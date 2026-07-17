L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat
alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres
alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr
ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens
Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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