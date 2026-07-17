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L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

Mondial 202617 juil. , 9:20
parClaude Dautel
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La FIFA a officialisé l'arbitre qui aura la lourde tâche d'officier lors de la finale du Mondial 2026 entre l'Argentine et l'Espagne. Une désignation que ce dernier a accueillie par des larmes.
Agé de 46 ans, Slavko Vincic sera l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, et compte tenu des énormes critiques faites contre les arbitres qui ont dirigé les matchs de l'Argentine, ce n'est pas forcément un cadeau. La FIFA a mis en ligne une vidéo montrant l'instant où le Slovène a appris la nouvelle au milieu des autres arbitres.
Et en apprenant cela, Slavko Vincic a pleuré d'émotion, conscient qu'officier lors d'une finale du Mondial était un événement rare pour un arbitre. Ce dernier a toutefois un sacré pédigrée, il est notamment connu en France pour avoir arbitré le PSG cette saison en Ligue des champions à l'occasion de la victoire à Chelsea (0-3), mais également à l'occasion de la défaite de l'OM au Vélodrome contre Liverpool (0-3).
Du côté espagnol, on espère que l'arbitre slovène saura tenir la finale et ne pas laisser les joueurs argentins commettre une multitude de fautes petites ou pas, comme cela a été le cas lors de plusieurs matchs du Mondial. De l'autre côté des Pyrénées, on craint terriblement que l'arbitrage joue un rôle crucial dans une finale que la Roja aborde avec le statut de favori. Et certains de rappeler le passé trouble de Slavko Vincic, lequel avait été interpellé par la police slovène en 2020 lors d'une soirée libertine où de la cocaïne et des armes avaient été découvertes. Ce dernier avait confié ne pas être au courant de ce qui l'attendait lors de cette soirée, pensant se rendre à une soirée amicale. 

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OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort

Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

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