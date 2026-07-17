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Strasbourg tient son cinquième renfort du mercato

RCSA17 juil. , 9:40
parClaude Dautel
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Les dirigeants alsaciens ne chôment pas lors de ce mercato, puisque le RC Strasbourg a obtenu le transfert d'Ibrahima Ba, le défenseur sénégalais de Falamicao.
Les supporters strasbourgeois vont avoir de nouvelles têtes à découvrir cet été, puisque, outre un changement d'entraîneur, BlueCo vient de faire signer un cinquième joueur depuis l'ouverture du marché des transferts. Ce vendredi, Fabrizio Romano annonce qu'Ibrahima Ba rejoint l'effectif alsacien pour 20 millions d'euros, bonus compris.
Agé de seulement 21 ans, Ibrahima Ba est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste et, en signant à Strasbourg, il va retrouver son ancien entraîneur Hugo Oliveira, lequel a rejoint l'Alsace la semaine passée. C'est d'ailleurs ce dernier qui aurait conseillé à ses dirigeants de vite faire signer Ibrahima Ba.
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OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort

Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

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