Strasbourg tient son cinquième renfort du mercato

Les dirigeants alsaciens ne chôment pas lors de ce mercato, puisque le RC Strasbourg a obtenu le transfert d'Ibrahima Ba, le défenseur sénégalais de Falamicao.

Les supporters strasbourgeois vont avoir de nouvelles têtes à découvrir cet été, puisque, outre un changement d'entraîneur, BlueCo vient de faire signer un cinquième joueur depuis l'ouverture du marché des transferts. Ce vendredi, Fabrizio Romano annonce qu'Ibrahima Ba rejoint l'effectif alsacien pour 20 millions d'euros, bonus compris.

Agé de seulement 21 ans, Ibrahima Ba est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste et, en signant à Strasbourg, il va retrouver son ancien entraîneur Hugo Oliveira, lequel a rejoint l'Alsace la semaine passée. C'est d'ailleurs ce dernier qui aurait conseillé à ses dirigeants de vite faire signer Ibrahima Ba.