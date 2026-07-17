OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

OL17 juil. , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL ne croule pas sous les offres et ne pourra pas se permettre d'en ignorer. Surtout pour un Nicolas Tagliafico injouable au Mondial, mais beaucoup moins impressionnant avec Lyon. Il est suivi en Espagne.
Il est possible d’être à quelques heures d’un possible double titre de champion du monde, et d’être en même temps poussé vers la sortie par son club. A l’image de nombre de ses compatriotes, Nicolas Tagliafico joue à un tout autre niveau quand il est avec la sélection argentine, par rapport à ses derniers mois à l’OL, où il a plombé l’équipe sur plusieurs matchs importants à la suite avant d’être écarté par Paulo Fonseca.
Mais l’Argentin possède logiquement une cote qui remonte en flèche à un an de la fin de son contrat, avec sa place de titulaire dans la formation de Lionel Messi. Et à l’heure où l’OL a besoin de vendre pour continuer à renforcer son équipe, à un poste où Abner est déjà présent, le transfert de Nicolas Tagliafico est évoqué. Journaliste pour ABC, Angel Garcia révèle que le Deportivo La Corogne, qui remonte en Liga cette saison, a de grandes ambitions et rêve du latéral gauche lyonnais pour apporter de l’expérience et de la solidité défensive à son club.
Son nom revient avec insistance en vue d’un transfert, même si aucune précision financière n’a été donnée. L’OL ne peut en tout cas pas se permettre de faire la fine bouche avec un gros salaire du club qui n’est pas non plus un joueur indispensable aux yeux de sa fin de saison dernière. Arrivé en 2022, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a disputé plus de 100 matchs sous le maillot lyonnais, mais à 34 ans le mois prochain, sa valeur n’est plus que de quatre millions d’euros.
En revanche, il dispose du 7e plus gros salaire du club rhodanien, devant des joueurs comme Pavel Sulc, Dominik Greif, Tyler Morton, Abner et Malick Fofana, ce qui ne correspond plus forcément à son statut. Autant dire que l’OL sera attentif à une éventuelle proposition de transfert venue de Galice dans les prochains jours.
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Derniers commentaires

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort

Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

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