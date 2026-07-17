L'ASSE tombe au pire moment
Stassin et l'ASSE restent en Ligue 2

ASSE : De 29ME à 0 euro, une catastrophe se profile

ASSE17 juil. , 9:00
parClaude Dautel
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L'ASSE a recruté plusieurs joueurs depuis le début du mercato, mais les ventes se font rares. Et l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif stéphanois ne suscite plus aucun intérêt.
Tandis que plusieurs clubs, dont l'Olympiakos, sont très intéressés par la possible signature de Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin semble bien parti pour rester une saison de plus à l'AS Saint-Étienne. Alors que l'an dernier, en toute fin de mercato, les dirigeants stéphanois avaient refusé une offre de 29 millions d'euros venue du Paris Football Club pour l'attaquant belge, cette année, ils n'ont plus vraiment de proposition sérieuse pour Stassin. Comme l'explique le site spécialisé Peuple Vert, ces dernières semaines, le club portugais de Braga a bien contacté l'ASSE pour connaître les conditions d'un transfert de l'attaquant belge, mais depuis Kilmer Sports n'a plus aucune nouvelle de Braga. Et si d'autres clubs ont eu un intérêt léger pour un joueur sous contrat jusqu'en 2028 avec les Verts, cela n'est pas allé plus loin.

Stassin a encore deux ans de contrat avec l'ASSE

Des rumeurs ont évoqué des contacts avec Porto et Galatasaray, mais pour l'instant c'est le calme absolu dans ce dossier. Du côté de Geoffroy-Guichard, où on était prêt cette fois à donner un bon de sortie à Lucas Stassin, on s'étonne un peu de cette situation. Mais l'AS Saint-Etienne pense que vers la fin du mercato, certains clubs pourraient revenir à la charge à un joueur qui la saison passée a marqué 11 buts avec l'ASSE, après un début de championnat poussif. Mais ce qui est déjà certain, c'est qu'aucun club n'offrira 29 millions d'euros pour celui qui a connu sa première sélection avec la Belgique en avril dernier contre le Mexique. Pas de quoi convaincre Rudi Garcia de le faire venir au Mondial. Cependant, financièrement, l'AS Saint-Etienne n'a pas l'obligation de vendre Lucas Stassin, et Ian Cathro ne se plaindra pas de conserver un tel joueur dans son effectif.
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Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat

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alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

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alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

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Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

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