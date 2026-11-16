EdF : L'attitude de Cherki dérange, Zidane va sévir

Malgré sa passe décisive pour Eli Junior Kroupi en deuxième mi-temps, Rayan Cherki n’a pas réalisé un match plein contre la Turquie dimanche à Bordeaux. Son attitude est au coeur des critiques.

Titulaire régulier en équipe de France depuis la prise de fonctions de Zinedine Zidane , Rayan Cherki a été installé par le nouveau sélectionneur des Bleus en tant que milieu relayeur, le plus souvent aux côtés de Lucas Da Cunha et d’Adrien Rabiot. L’entrejeu français a montré de belles choses par séquences, notamment lors de la première mi-temps en Italie jeudi. Face à la Turquie en revanche, ce fut plus difficile notamment pour Rayan Cherki, très peu influent dans le jeu français.

L’ancien Lyonnais s’en tire quand même avec une passe décisive pour Kroupi et un corner qui amène le premier but des Turcs contre leur camp. Mais cela est largement insuffisant aux yeux de Walid Acherchour, lequel n’a pas pris de gants pour dézinguer la performance réalisée par Rayan Cherki à Bordeaux sur le plateau du Winamax FC.

L'attitude de Cherki critiquée

« Cherki est le grand perdant de la soirée car au-delà de son match, son profil dans ce système-là n’est pas adapté. Les deux situations positives de Cherki contre la Turquie qui amènent les buts vont lui faire plus de mal qu’autre chose. Parce que pour lui dans sa tête, il a fait un super match. J’en suis convaincu. Il est tellement fort qu’il est capable de faire ce qu’il fait sur le deuxième but, de trouver une passe géniale pour Kroupi, il fait ça depuis qu’il a 16 ans. Mais par contre, son profil, son attitude sans ballon, son attitude auprès de ses partenaires, c’est quelque chose que je déteste » estime Walid Acherchour avant de conclure sur le cas Cherki.

« Son attitude sur Kumbedi en première mi-temps, à la place de Kumbedi je m’embrouille avec Cherki à la mi-temps. C’est quelque chose que je déteste, j’ai l’impression de revoir le Cherki de l’OL avec Grosso. Il fait ça parce qu’il pense avoir un statut important en équipe de France. Mais non Rayan ! Toujours pas… Pour l’instant en équipe de France, tu es meilleur quand tu rentres. Cherki n’a pas l’immunité. Si ça ne marche pas avec Cherki dans le 4-3-3, il ira s’asseoir sur le banc car il ne peut pas jouer sur un côté » regrette le consultant du Winamax FC, de plus en plus agacé par l’irrégularité et l’attitude de Rayan Cherki.

De quoi remettre en cause son statut de titulaire aux yeux de Zinedine Zidane ? Le joueur de Manchester City devra probablement en faire davantage à l’avenir s’il ne veut pas se retrouver éjecté du onze de départ français.