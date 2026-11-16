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EdF : L'attitude de Cherki dérange, Zidane va sévir

EdF : L'attitude de Cherki dérange, Zidane va sévir

Equipe de France
parCorentin Facy
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Malgré sa passe décisive pour Eli Junior Kroupi en deuxième mi-temps, Rayan Cherki n’a pas réalisé un match plein contre la Turquie dimanche à Bordeaux. Son attitude est au coeur des critiques.
Titulaire régulier en équipe de France depuis la prise de fonctions de Zinedine Zidane, Rayan Cherki a été installé par le nouveau sélectionneur des Bleus en tant que milieu relayeur, le plus souvent aux côtés de Lucas Da Cunha et d’Adrien Rabiot. L’entrejeu français a montré de belles choses par séquences, notamment lors de la première mi-temps en Italie jeudi. Face à la Turquie en revanche, ce fut plus difficile notamment pour Rayan Cherki, très peu influent dans le jeu français.
L’ancien Lyonnais s’en tire quand même avec une passe décisive pour Kroupi et un corner qui amène le premier but des Turcs contre leur camp. Mais cela est largement insuffisant aux yeux de Walid Acherchour, lequel n’a pas pris de gants pour dézinguer la performance réalisée par Rayan Cherki à Bordeaux sur le plateau du Winamax FC.

L'attitude de Cherki critiquée 

« Cherki est le grand perdant de la soirée car au-delà de son match, son profil dans ce système-là n’est pas adapté. Les deux situations positives de Cherki contre la Turquie qui amènent les buts vont lui faire plus de mal qu’autre chose. Parce que pour lui dans sa tête, il a fait un super match. J’en suis convaincu. Il est tellement fort qu’il est capable de faire ce qu’il fait sur le deuxième but, de trouver une passe géniale pour Kroupi, il fait ça depuis qu’il a 16 ans. Mais par contre, son profil, son attitude sans ballon, son attitude auprès de ses partenaires, c’est quelque chose que je déteste » estime Walid Acherchour avant de conclure sur le cas Cherki.
« Son attitude sur Kumbedi en première mi-temps, à la place de Kumbedi je m’embrouille avec Cherki à la mi-temps. C’est quelque chose que je déteste, j’ai l’impression de revoir le Cherki de l’OL avec Grosso. Il fait ça parce qu’il pense avoir un statut important en équipe de France. Mais non Rayan ! Toujours pas… Pour l’instant en équipe de France, tu es meilleur quand tu rentres. Cherki n’a pas l’immunité. Si ça ne marche pas avec Cherki dans le 4-3-3, il ira s’asseoir sur le banc car il ne peut pas jouer sur un côté » regrette le consultant du Winamax FC, de plus en plus agacé par l’irrégularité et l’attitude de Rayan Cherki.
De quoi remettre en cause son statut de titulaire aux yeux de Zinedine Zidane ? Le joueur de Manchester City devra probablement en faire davantage à l’avenir s’il ne veut pas se retrouver éjecté du onze de départ français.

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Derniers commentaires

EdF : L'attitude de Cherki dérange, Zidane va sévir

Dehors cherki ! C'est quoi cette façon de mettre ces mains quand il a le ballon ? Ont dirait un mongolien .....

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

une branlée ds un match en bois ou on a jouer qu'une mi temps lol

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hors jeu de peu? ya plus de 1 m mdr

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Je vais screené ton commentaire.... et te le montrerai le jour de la finale de l'euro qu'on remportera....De rien!!^^ Je suis assez halluciné de ce genre de commentaires qui insulte le futur sans aucune raison valable... Zidane commence juste avec l 'equipe de france, les prémices de ce qu on voit dan sle jeu est très intéressant avec une floppé de blessé en plus... et si t'es pas content sinon repasse toi les purges de DD^^

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

L'equipe de France n'est pas une équipe moyenne... Cette équipe a un potentiel monstre... Une fois que zidane aura trouvé l'équilibre, on sera injouable... Tu verras...

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