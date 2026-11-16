EdF : Cherki victime d'une grande injustice chez les Bleus
L'équipe de France a pris le meilleur sur la Turquie ce dimanche soir en Ligue des Nations. Rayan Cherki a eu du temps de jeu, même s'il n'a pas vraiment convaincu.
L'équipe de France a terminé à la première place de sa poule de Ligue des Nations grâce à son succès face à la Turquie, ce dimanche soir à Bordeaux. Rayan Cherki était titularisé pour cette rencontre des Bleus. Le joueur de Manchester City aura soufflé le chaud et le froid, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès de nombreux fans et observateurs. Ces derniers aimeraient voir un Cherki plus régulier et davantage tourné vers le collectif défensivement parlant. Pour Manu Petit, les critiques visant l'ancien joueur de l'OL peuvent se comprendre même si elles sont à nuancer.
Cherki n'est pas le seul coupable
Sur l'antenne de RMC, le champion du monde 1998 a notamment déclaré au sujet de Cherki : « J'entends les critiques. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il doit affronter les mêmes critiques. On en attend toujours beaucoup trop de Cherki. On attend qu'il fasse 4 passes décisives, qu'il soit homme du match à chaque fois... (...) Qu'est-ce qu'on lui reproche ? De temps en temps, son comportement m'agace, mais je trouve qu'il y a d'autres joueurs à critiquer avant lui comme Rabiot, Olise, Mbappé ou Da Cunha dans le repli défensif ».
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Rayan Cherki reste en tout cas un pion important du système de Zidane, qui compte beaucoup sur lui pour l'avenir. L'ancien Lyonnais aura l'occasion de monter encore en puissance avec Manchester City, mais aussi avec l'équipe de France lors de la suite de la Ligue des Nations. Cherki devra notamment convaincre sur sa capacité à répéter les efforts, en particulier sur le plan défensif. Le milieu de terrain des Bleus n'a en effet pas toujours donné des garanties de solidité dans ce secteur face à l'Italie et à la Turquie. Le joueur de 21 ans sait donc ce qu'il lui reste à améliorer pour s'installer durablement parmi les cadres de la sélection.
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Ligue 1
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