Révélations inquiétantes pour la sécurité des joueurs de l’OL

Révélations inquiétantes pour la sécurité des joueurs de l’OL

OL
parGuillaume Conte
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Le Progrès s'est penché sur la sécurité des joueurs de l'OL et de leurs familles. Les fuites de données de ces dernières années n'ont pas grand chose de rassurant.
A l’OL, comme à l’OM ou au PSG, la sécurité des joueurs est un sujet depuis quelques années. Des malfaiteurs ont pris pour habitude de tenter de cambrioler les domiciles des joueurs, qui ne sont pas toujours très prudents en terme de protection et de sécurité. Ces dernières années, les choses ont changé, et les clubs incitent leurs joueurs à être plus vigilants, à ne pas laisser d’indices ou ne pas « tenter » les éventuels voleurs.
Mais les divulgations du Progrès ce jeudi ne vont pas aider à la sérénité. Le quotidien régional a décidé de tester le moteur de recherche pirate qui a récemment révélé les coordonnées téléphoniques de plusieurs politiciens de premier rang. Cette base de données, issue des nombreux piratages de masse de ces dernières années dans des sociétés avec des millions de clients, permet d’avoir des renseignements beaucoup trop précis aux yeux des journalistes du Progrès, qui se sont refusés à en donner le nom.

Des données liées à plus de 500 piratages majeurs

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Mais ce logiciel pirate, qui revendique 2,1 milliards de fiches issues de 500 piratages, donne des détails précis (numéro de téléphone, adresse, abonnements, dépenses, affiliations à des fédérations, coordonnées bancaires etc…) sur des personnalités, le grand public, et même les joueurs de football. Le Progrès a pu s’apercevoir que les joueurs de l’OL ainsi que leurs familles étaient pour certains dans cette base de données qu’il est désormais impossible de faire fermer. De nombreuses copies ont déjà eu lieu, et la machine du web est en route.
C’est ce qu’explique Philippe Lefort, spécialiste en cyber sécurité, au Progrès. « La seule solution serait que les autorités s’emparent du problème. Qu’elles fassent fermer le site, puis qu’elles s’attaquent à tous les autres moteurs qui vont fatalement naître dans la foulée. Elles pourront alors, peut-être, disperser les données, sans pour autant les faire disparaître », a livré l’expert, pour qui l’IA va être de plus en plus souvent programmée pour aider les pirates à monter des arnaques ou collecter des données de manière frauduleuse.
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