Allemagne - Serbie : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

3e journée de la Ligue des Nations :

La compo de l’Allemagne : Urbig - Treu, Anton, Thiaw, Mittelstadt - Bischof, Pavlovic, Wirtz - Scherhant, Woltemade, Gnabry.

La compo de la Serbie : Petrovic - Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic - Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic - Tadic, Jovic.