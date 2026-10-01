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Allemagne - Serbie : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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3e journée de la Ligue des Nations :
La compo de l’Allemagne : Urbig - Treu, Anton, Thiaw, Mittelstadt - Bischof, Pavlovic, Wirtz - Scherhant, Woltemade, Gnabry.
La compo de la Serbie : Petrovic - Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic - Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic - Tadic, Jovic.

UEFA Nations League

01 octobre 2026 à 20:45
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Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

Vente de Manchester City, c'est inévitable

Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊

Canal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudi

Dommage pour votre clavier Bon vous pouvez toujours régler votre problème en vous faisant adopter là où l'herbe vous semble plus verte.

Canal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudi

Il y a changement de taxes et ceux qui sont abonnés à Canal ou à Ligue 1+ pourraient se desengager de leur contrat. Je ne vois pas d'autre solutions. Si le prix augmente les abonnés n'en sont pas responsables.

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