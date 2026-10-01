Allemagne - Serbie : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....
Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !
Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊
Dommage pour votre clavier Bon vous pouvez toujours régler votre problème en vous faisant adopter là où l'herbe vous semble plus verte.
Il y a changement de taxes et ceux qui sont abonnés à Canal ou à Ligue 1+ pourraient se desengager de leur contrat. Je ne vois pas d'autre solutions. Si le prix augmente les abonnés n'en sont pas responsables.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Offizielle Aufstellung / Official Lineup #GERSRB #DFBTeam #NationsLeague
🇩🇪🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts #GERSRB #UNL #NationsLeague