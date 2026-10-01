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Canal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudi

TV
parGuillaume Conte
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Mauvaise nouvelle pour les chaines de télévision payantes comme Ligue 1+ et Canal+, qui ont appris que la loi sur les finances était passée ce jeudi.
La loi des finances 2027 est passée ce jeudi, et elle n’est pas sans conséquence pour Canal+ et les opérateurs de télévisions payantes, dont Ligue 1+. La taxe pour les chaines de télévisions payantes passera ainsi de 10 à 20 %, dans le but de récolter des fonds pour les finances publiques. De quoi faire craindre des revenus bien moins importants pour Ligue 1+ et Canal + notamment.

Canal+ et Ligue 1+ vont perdre gros

Selon Les Échos, la perte sèche pour Canal+ dans cette hausse de la TVA est évaluée à 200 millions d’euros. Cela va contraindre le groupe à faire des économies, car le prix de l’abonnement aura forcément du mal à rester à ce montant. La baisse de ses financements dans le cinéma est à l’étude, tout comme un plan de licenciement. Mais les sports, dont le football même si la Ligue 1 n’est plus diffusée par Canal+, craignent forcément pour leur financement.

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C’est le cas du rugby, dont le Top14 est en très grande partie financé par Canal+ qui en a fait l’un de ses produits phares. « Nous mesurons les contraintes qui pèsent sur les finances publiques. Nous appelons toutefois votre attention sur la nécessité d'apprécier l'extrême danger pour le rugby (en plus d'autres secteurs) de cette mesure au regard de l'ensemble de ses conséquences économiques, sociales et sportives », a récemment fait savoir Yann Roubert, le président de la LNR, qui s’inquiète de la capacité d’investissement réduite de la part de Canal+ pour son sport.
Pour le moment, Canal+ n’a pas voulu donner plus de précisions sur ses actions prévues pour compenser cette hausse de la TVA, mais l'éventail est large comme l'a fait savoir la chaine de Maxime Saada dans un communiqué. « Canal+ ne serait pas en mesure d'absorber une telle perte en France et devrait adapter, en conséquence, ses activités en France métropolitaine et dans les Outre-mer, avec un impact certain sur le tarif de ses abonnements, ses effectifs, et ses contributions financières à l'écosystème du cinéma et du sport, et plus largement à celui de la création », a fait savoir Canal+ dans la foulée de la décision du gouvernement.

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Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

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Dommage pour votre clavier Bon vous pouvez toujours régler votre problème en vous faisant adopter là où l'herbe vous semble plus verte.

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