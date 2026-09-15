Officiel : Zidane dévoile son staff avec 26 membres

Officiel : Zidane dévoile son staff avec 26 membres

Equipe de France15 sept. , 20:36
parGuillaume Conte
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Dans un communiqué, la Fédération Française de Football a dévoilé le staff au grand complet de Zinedine Zidane, dans une liste forcément très longue. Et encore, un 27e membre est encore inconnu, il s’agit d’un officier de sécurité, un poste pas encore pourvu.
Pour le reste, tous les membres sont désormais connus. En voici la liste :
  • Zinédine ZIDANE (sélectionneur national)
  • David BETTONI (entraîneur adjoint)
  • Hamidou MSAIDIE (assistant coach)
  • Fabien BARTHEZ (entraîneur des gardiens de but)
  • Grégory DUPONT (consultant stratégie et performance)
  • Arthur HOCHEDÉ (préparateur physique)
  • Stéphane PLANCQUE (observateur)
  • Farid TABET (assistant coach analyste data vidéo)
  • Clément YBERT (analyste vidéo adjoint)
  • Hervé COLLADO (médecin)
  • Maxime MATTON (kinésithérapeute)
  • Paul OLIVE (kinésithérapeute)
  • Nagib REMITA (kinésithérapeute)
  • Pierre-Yves FROIDEVAL (kinésithérapeute)
  • Philippe BOIXEL (ostéopathe)
  • Serge ISIDRO (podologue)
  • Philippe JAMIN (masseur)
  • Laurent GEORGES (team manager)
  • Xavier GIRAUDON (chef de presse)
  • Mohamed SANHADJI (logistique sécurité)
  • Moustapha KHALEF (agent de sécurité)
  • Kamel LAHLOUH (intendant)
  • Bastien GERAY (intendant adjoint)
  • Guillaume BIGOT (JRI)
  • Antonio MESA (JRI)
  • Boby ODIEUX (photographe)
  • Roberto FALVO (chef cuisinier)
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Officiel : Zidane dévoile son staff avec 26 membres

mdrrr. tellement hate de voir le resultat final et son bilan en bleu

PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Refus de jouer ? Ok donc défaite sur tapis vert

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

Ha, parceque l equipe tourne les dernieres années contre le PSG... T'es sur que t'as pas voulu dire qu'ils paient 200 boules pour voir une tournante ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

On nous prend pour des cons depuis des années avec le champions project ... Faut en plus se saigner, avec des prix plus eleves pour voir une demi equipe ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

rien. et je reste a ma place de supporter. j fais pas le keke comme vous a dire il doit degager, il est pas le bienvenu. mdrr mais fermez la. c est son club bande de quiches. soit tu encourages SON equipe. soit tu supportes un autre club. si tu restes tu la fermes et tu fais ton job. tu encourages c tt

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