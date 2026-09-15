Officiel : Zidane dévoile son staff avec 26 membres

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

rien. et je reste a ma place de supporter. j fais pas le keke comme vous a dire il doit degager, il est pas le bienvenu. mdrr mais fermez la. c est son club bande de quiches. soit tu encourages SON equipe. soit tu supportes un autre club. si tu restes tu la fermes et tu fais ton job. tu encourages c tt