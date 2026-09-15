EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

Equipe de France15 sept. , 16:30
parQuentin Mallet
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Ce vendredi 18 septembre à 18h, Zinedine Zidane dévoilera la toute première liste de son aventure sur le banc de l'équipe de France. Un premier rassemblement qui pourrait comporter de très grosses surprises.
L'ère Didier Deschamps est terminée depuis la fin de la Coupe du monde 2026 sur le continent américain. Avec celui qui était à la tête des Bleus depuis 14 ans s'en vont des principes et probablement, des habitués. Désigné pour succéder à 'DD', Zinedine Zidane arrive avec son staff et ses ambitions, et a déjà des idées de ce qu'il veut faire de son équipe lors du prochain rassemblement.
Ce vendredi 18 septembre, le champion du monde 98 dévoilera sa toute première liste, particulièrement attendue, pour son premier rassemblement chez les Bleus en tant que sélectionneur. Un rassemblement particulier puisque la France disputera quatre matchs, au lieu de deux habituellement. De quoi laisser la porte ouverte à de grosses surprises.

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Zidane prêt à sortir des joueurs historiques

Comme l'indique Ouest-France, la première liste de Zinedine Zidane sera l'occasion pour lui d'apporter des changements importants et faire entrer l'équipe de France dans une nouvelle ère. En défense, l'absence de William Saliba, blessé, ouvre la porte à Jérémy Jacquet ou Ismaëlo Ganiou, tous les deux pré-convoqués par le nouveau sélectionneur. Mais ce n'est pas tout puisque Lucas Hernandez pourrait bien être laissé sur le côté, auquel cas Zidane se laisserait tenter par Olivier Boscagli, lui aussi gaucher. Une grosse surprise qui n'arriverait pas seule puisque Matthieu Udol et Adrien Truffert (1 sél. en 2022) ont l'opportunité de remplacer Théo Hernandez, auteur d'un début de saison difficile à Al-Hilal, et Lucas Digne, du fait de son faible temps de jeu au PSG.
Au milieu de terrain, de premiers indices ont déjà été révélés puisque Enzo Le Fée, en pleine bourre à Sunderland, a une carte à jouer, alors qu'Eduardo Camavinga pourrait faire son retour après avoir manqué la dernière Coupe du monde. La grande surprise dans l'entrejeu pourrait toutefois être la présence de Lucas Da Cunha, qui s'éclate à Côme. S'il était appelé, il pousserait d'autres habitués vers la sortie, comme le vieillissant N'Golo Kanté (35 ans).
En attaque, seul Esteban Lepaul pourrait faire office de grosse surprise, lui qui bénéficierait des forfaits de Jean-Philippe Mateta et d'Eli Junior Kroupi. Et ce n'est pas Randal Kolo Muani, auteur d'un début de saison raté, qui l'empêchera d'être considéré par Zinedine Zidane. Autrement, Pablo Pagis (Paris FC) fait partie des joueurs pré-convoqués, mais ce dernier joue plus au coeur du jeu.
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Derniers commentaires

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C'est parfait............par contre qui trouvez-vous , vous les experts Lyonnais comme bons arbitres

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

mec tu decris ce que j'ai dit tocard que tu es le trollage ? c'est quoi parce que niveau troll tu es pas mal tu espas ds lma du=iscussion et tu ramene ta fraise a insulter tout le monde guignol

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

tu te prends pour le représentant de la communauté ? le porte parole pour parler à la place des autres? mdr T'a le meme boulard que Mbappé toi, c'est drole :) Prends une pause, tu trolle depuis ce matin en non stop, ca te monte à la tete mec :) Et j'ai effectivement du mal à comprendre tes phrases, tu as des gros problèmes de syntaxe, tu oublies des mots... Va réviser ton francais mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

dis nous a la communauté foot01 quand je dis tu comprends pas le sens des phrases je me trompe pas

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

La caractéristique commune chez les deux gros troll sergio et toi meme, c'est que vous etes des sacrés menteurs ! Tiens le mythomane amnésique, je vais te citer, ca date de hier ! "leogets 15 septembre 2026 à 10:43 + 1851 espece de bouffon que tu es !!! t au courant que on voit ton historique ? et le mien ? tu es plus sur des post lyonnais a venir titiler sergio ya les preuves" Tu vois bien que t'es dans uniquement dans le trollage ! tu viens nous écrire des trucs et le lendemain tu reviens dire eux non j'ai jamais dit ca mdr Leogets et sergio les mythomanes de service :) Sur quel post de OL je suis ? Tu as affirmé posséder des preuves le mytho de service :)

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