EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

C'est parfait............par contre qui trouvez-vous , vous les experts Lyonnais comme bons arbitres
mec tu decris ce que j'ai dit tocard que tu es le trollage ? c'est quoi parce que niveau troll tu es pas mal tu espas ds lma du=iscussion et tu ramene ta fraise a insulter tout le monde guignol
tu te prends pour le représentant de la communauté ? le porte parole pour parler à la place des autres? mdr T'a le meme boulard que Mbappé toi, c'est drole :) Prends une pause, tu trolle depuis ce matin en non stop, ca te monte à la tete mec :) Et j'ai effectivement du mal à comprendre tes phrases, tu as des gros problèmes de syntaxe, tu oublies des mots... Va réviser ton francais mdr
dis nous a la communauté foot01 quand je dis tu comprends pas le sens des phrases je me trompe pas
La caractéristique commune chez les deux gros troll sergio et toi meme, c'est que vous etes des sacrés menteurs ! Tiens le mythomane amnésique, je vais te citer, ca date de hier ! "leogets 15 septembre 2026 à 10:43 + 1851 espece de bouffon que tu es !!! t au courant que on voit ton historique ? et le mien ? tu es plus sur des post lyonnais a venir titiler sergio ya les preuves" Tu vois bien que t'es dans uniquement dans le trollage ! tu viens nous écrire des trucs et le lendemain tu reviens dire eux non j'ai jamais dit ca mdr Leogets et sergio les mythomanes de service :) Sur quel post de OL je suis ? Tu as affirmé posséder des preuves le mytho de service :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
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|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
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|2
|2
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|6
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|7
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|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
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|5
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|2
|1
|6
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|0
|5
|4
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|2
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|4
|4
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|4
|1
|1
|2
|8
|7
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨 Zinedine Zidane has included Jérémy Jacquet in his provisional France squad! 🇫🇷 [@lequipe]