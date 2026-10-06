EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

Tout n'a pas été parfait dans cette trêve internationale, et Zinedine Zidane va aussi devoir tirer des bilans individuels. Cinq joueurs ont beaucoup déçu.

La première fenêtre de matchs internationaux sous Zinedine Zidane a eu lieu et cela reste une réussite. Le sélectionneur national a tenté beaucoup de choses, et tout n’a pas forcément marché. A l’image du dernier match contre la Belgique, qui s’est illuminé quand les stars offensives que sont Rayan Cherki, Désiré Doué et Michael Olise sont entrées sur le terrain, il y a des joueurs qui ont beaucoup perdu sur ce premier rassemblement.

Dembélé et Barcola, le mauvais visage

Andy Diouf a fait de son mieux à un poste qu’il ne connait pas du tout. Cela a donné des habitudes défensives compliquées, et un apport offensif décevant, tant il aimait repiquer dans l’axe pour se mettre dans la densité. L’Equipe lui colle un 3/10 pour sa prestation contre la Belgique, avec toutefois des circonstances atténuantes. « Comment un joueur qui n'a pas évolué plus de cinq fois à ce poste dans sa vie peut exister à ce niveau-là ? La mission était impossible. L'Intériste n'a pas la culture défensive suffisante. Il a constamment souffert dans le un-contre-un face à Lukebakio puis Godts », note le quotidien sportif. Il reste encore beaucoup de temps et de matchs d’ici le mois de novembre et la fin de cette phase de poule de Ligue des Nations , mais plusieurs éléments ont déçu. Très actif sur son côté gauche,a fait de son mieux à un poste qu’il ne connait pas du tout. Cela a donné des habitudes défensives compliquées, et un apport offensif décevant, tant il aimait repiquer dans l’axe pour se mettre dans la densité. L’Equipe lui colle un 3/10 pour sa prestation contre la Belgique, avec toutefois des circonstances atténuantes. «, note le quotidien sportif.

Un peu plus haut, c’est la performance pleine de bonne volonté mais toujours très neutre de Maghnès Akliouche qui pose problème. « On pourrait presque écrire la même chose après chacune de ses apparitions en Bleu. De l'activité, des ballons touchés, mais plus rien une fois qu'il a fallu faire des différences par la passe ou par le dribble. C'est trop récurrent ces derniers temps, malgré des situations nettes pour être dangereux », souligne L’Equipe, qui lui colle un 3/10, et voit le même problème qu’au PSG pour l’ancien monégasque.

Devant, cela a déjà été disséqué, malgré ses propos réconfortants, Zinedine Zidane ne peut pas être satisfait par le niveau affiché par Ousmane Dembélé, qui montre le visage de sa période barcelonaise, avec beaucoup de touches de balle, des tirs en tribunes et aucune action décisive. Même constat pour un Bradley Barcola très emprunté, peu collectif et qui a souffert de la comparaison avec Désiré Doué lors du changement.

Enfin, devant, Esteban Lepaul s’est beaucoup battu pour le collectif, a essayé d’offrir des solutions dans l’axe, mais son rendement reste insuffisant pour le niveau attendu. Un peu de réussite devant les cages aurait pu donner un autre visage à son premier appel avec les Bleus, mais le Rennais récolte un 4/10 qui résume bien ses apparitions. « Comme lundi dernier en Belgique (1-0), il s'est démené pour peu de résultats et n'a pas fait grand-chose des quelques ballons arrivés jusqu'à lui », a livré L’Equipe, pour qui malgré l’enthousiasme autour des premiers pas de Zidane, il reste beaucoup de choses à régler pour rendre l’équipe de France plus complète et performante.