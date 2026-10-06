EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

Un choix très large que Didier Deschamps n’a pas forcément eu en défense centrale, .... c'est pas justement le but de faire des choix?
DD comme ZZ ont un point faible le " LD " comment peut-'on sélectionner une chévre comme Koundé Incapable de défendre ou de centrer inutile en somme .
Le roquet qui s'énerve derrière son écran... Avec une réflexion grotesque. A ton image: réflexion grossière avec un langage grossier. Le sergio parisien en mode crassouille.
Et après ça veut chambrer sur les marseillais qui achètent des maillots. Typique de la tchoin sans face. Qui ça étonne?
ne pas enterré etikité !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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J’ai trouvé la première de Leny Yoro monstrueuse. Les anticipations, les duels, la lecture. Si tu me dis que c’est Jérémie Jacquet ce soir, je te crois. La charnière centrale est quand même le gros point fort de cette équipe. On parle d’un mec qui était pas dans la liste.