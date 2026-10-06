EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Nouveau bonus débloqué pour Zinedine Zidane, qui a découvert un réservoir de qualité en défense centrale pendant cette trêve. Après Jérémy Jacquet, Leny Yoro a impressionné avec les Bleus.
L’équipe de France termine sa fenêtre internationale avec trois victoires et un nul, et des débuts très satisfaisants pour Zinedine Zidane. En tête de son groupe de Ligue des Nations, le sélectionneur national a certainement vu des choses à corriger sur ces deux semaines avec les Bleus, et des choses sur lesquelles s’appuyer. Devant, il va devoir trouver la bonne combinaison avec des joueurs aussi talentueux et techniques que Dembélé, Doué, Olise, Mbappé, Cherki, Barcola ou Akliouche. Au milieu, la trouvaille de mettre Lucas Da Cunha devant la défense pour offrir une première relance de qualité va certainement perdurer dans le temps.

Jacquet et Yoro, la relève est déjà là

Mais l’une des nouveautés, est le choix beaucoup plus large que prévu en défense centrale. En raison de la blessure de Ibrahima Konaté, Zinedine Zidane a pu donner du temps de jeu à Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Leny Yoro. Ce dernier, simple remplaçant à Manchester United, a démontré contre la Belgique, avec Romelu Lukaku sur le râble, qu’il était un défenseur central de grand talent et avec un bel avenir. L’ancien lillois va forcément ouvrir la concurrence comme jamais s’il continue d’afficher ce niveau.
« J’ai trouvé la première de Leny Yoro monstrueuse. Les anticipations, les duels, la lecture. Si tu me dis que c’est Jérémie Jacquet ce soir, je te crois. La charnière centrale est quand même le gros point fort de cette équipe. On parle d’un mec qui était pas dans la liste », souligne ainsi Walid Acherchour, pour qui Zidane a un choix de dingue à ce poste, alors que Konaté était blessé et Upamecano suspendu pour le dernier match.
Un choix très large que Didier Deschamps n’a pas forcément eu en défense centrale, où William Saliba avait par exemple du disputer la Coupe du monde tout en étant blessé. Désormais, le défenseur central d’Arsenal est presque oublié dans ces nouveaux Bleus tant ce secteur de jeu apparait beaucoup plus riche que précédemment.
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EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

Un choix très large que Didier Deschamps n’a pas forcément eu en défense centrale, .... c'est pas justement le but de faire des choix?

EdF : Zidane a une chance folle que Deschamps n'avait pas

DD comme ZZ ont un point faible le " LD " comment peut-'on sélectionner une chévre comme Koundé Incapable de défendre ou de centrer inutile en somme .

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Le roquet qui s'énerve derrière son écran... Avec une réflexion grotesque. A ton image: réflexion grossière avec un langage grossier. Le sergio parisien en mode crassouille.

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Et après ça veut chambrer sur les marseillais qui achètent des maillots. Typique de la tchoin sans face. Qui ça étonne?

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