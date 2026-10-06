Dembélé, le Ballon dort et Mbappé se régale

Dembélé, le Ballon dort et Mbappé se régale

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Parmi les enseignements de ces quatre matchs des Bleus, l'attaque avec Ousmane Dembélé titulaire ne tient plus qu'à un fil tant le Ballon d'Or n'arrive pas à porter les Bleus. Tout le contraire de Kylian Mbappé.
Pendant 80 minutes, l’équipe de France a livré une pâle copie face à la Belgique. Malgré de bonnes intentions et une large domination, les Tricolores n’ont jamais réussi à faire la différence. Le but de Lukebakio concédé au coeur de la première période a même laissé les Diables Rouges croire en l’exploit au Stade de France.
Bien conscient que les choses ne tournaient pas dans le bon sens, Zinedine Zidane a opéré trois changements majeurs à l’heure de jeu, sortant notamment son capitaine et Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Dès lors, le match a été beaucoup plus fluide, et les frappes et les occasions se sont enchainées jusqu’au défilé de buts en fin de match.
Face à un défense regroupée, les Bleus version Dembélé et Barcola ont montré leur impuissance, sans un Kylian Mbappé pour débloquer la situation. « Au terme de ces 4 matchs, il y a des choses qui apparaissent, qui sont des certitudes ou presque : Olise est devenu un taulier de cette équipe, l'avant-centre ne peut pas être Dembélé, ça sera Mbappé, et à gauche, il y aura Désiré Doué », assure ainsi Daniel Riolo, persuadé que Zinedine Zidane va mettre en avant Désiré Doué, intenable sur son aile pendant cette fenêtre internationale, pour placer Kylian Mbappé en véritable avant-centre. Et faire d’Ousmane Dembélé, qui a du nier en début de rassemblement des problèmes relations avec l’attaquant du Real Madrid, un joueur du banc de touche tant qu’il ne retrouvera pas une forme physique, une intensité et une efficacité qui a pu l’emmener au sommet du football mondial.
Mis au frigo pendant 10 jours par Luis Enrique après un retour trop rapide en début de saison, Ousmane Dembélé va devoir travailler pour de nouveau convaincre, à l’heure où le joueur du PSG a non seulement été trop souvent cadré par la défense belge, mais où il a aussi couté le but des Diables Rouges en perdant le ballon à l’origine de celui-ci. Mais la saison est encore longue pour l’ancien barcelonais, et Zinedine Zidane aura besoin de tous ses talents pour les prochaines échéances. En attendant, il est clairement celui qui a perdu des points cet automne.

UEFA Nations League

05 octobre 2026 à 20:45
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Doue77'Cherki81'Olise88'Olise90'
4
1
Match terminé
BelgiqueBelgique logo
Lukebakio35'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Olise
FranceFrance
M. Olise
Remplacement
88
ENTRE
A. Rabiot
FranceFrance
A. Rabiot
SORT
E. Camavinga
FranceFrance
E. Camavinga
But
88
M. Olise
FranceFrance
M. Olise
Remplacement
87
ENTRE
L. Trossard
BelgiumBelgique
L. Trossard
SORT
H. Vanaken
BelgiumBelgique
H. Vanaken
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ben voila lepaul tu le dis toi meme

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Je sais pas ... Faut voir comment il va revenir de sa blessure déjà

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