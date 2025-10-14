EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

La France vient de vivre deux matchs décevants sur bien des plans, même si cela n'empêche pas les Bleus de foncer vers la qualification pour la Coupe du monde.

En dehors des réactions offensives de Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta, qui ont chacun inscrit un but, difficile de trouver du positif dans la faible prestation des Bleus en Islande. Menés au score avant de réagir et de faire le plus dur, les Français ont commis un oubli coupable et ont permis à l’Islande d’aller chercher un valeureux match nul. Encaisser deux buts ne plait pas à Didier Deschamps, et il l’a fait vertement savoir dès le coup de sifflet final. Le sélectionneur national a pointé du doigt la faible efficacité de ses défenseurs. Et il n’est pas le seul.

Dans la presse tricolore au lendemain de cette rencontre, l’arrière-garde française est accusée. Au premier rang Mike Maignan, capitaine sur ce match et qui a commis une erreur de jugement sur le premier but selon L’Equipe. « Pourquoi a-t-il demandé deux joueurs dans le mur, sur le coup franc amenant l'ouverture du score (39e) ? Un seul aurait suffi et le second Bleu aurait pu venir renforcer la zone », déplore le quotidien sportif, qui donne un 4/10 au portier du Milan AC.

Les attaques sont encore plus virulentes contre trois des autres défenseurs, à savoir Jules Koundé, Dayot Upamecano et William Saliba, qui écopent d’un 3/10. Ils récupèrent un point de plus dans Le Parisien, mais n’obtiennent pas la moyenne non plus avec 4/10. Les deux défenseurs centraux sont impliqués dans les deux buts islandais, et cela fait mal à l’heure où Didier Deschamps se cherche encore en défense. Seul Lucas Digne, très actif et désireux de porter le danger, échappe aux critiques pour cette prestation défensive d’ensemble qui doit faire grincer les dents de Didier Deschamps.

Beaucoup de solidité à retrouver donc avant le match décisif face à l’Ukraine, histoire de valider la qualification pour la Coupe du monde et de s’éviter des frayeurs cet automne. Gageons que Didier Deschamps saura être attentif sur ce point, lui dont l’efficacité défensive a souvent été la priorité.