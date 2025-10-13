Islande-France : Un point c'est tout

En déplacement en Islande, ce lundi soir, l'équipe de France s'est contentée d'un nul (2-2). Dans le même temps, l'Ukraine a battu l'Azerbaïdjan (2-1), rien n'est donc fait dans la course pour la qualification directe pour le Mondial 2026.

Après sa victoire contre l'Azerbaïdjan, vendredi au Parc des Princes, l'équipe de France pouvait valider dès ce lundi soir sa qualification pour le Mondial 2026, mais il fallait pour cela que les Bleus s'imposent en Islande. Et si la formation de Didier Deschamps prenait le match à son compte, ce sont les Islandais qui ouvraient le score sur un corner que Palsson transformait en but (1-0, 39e). Ce coup de froid réveillait l'équipe de France, et juste avant la pause, Olise et Mateta étaient à deux doigts d'égaliser.

La France surprise par l'Islande

La pause ne changeait rien au scénario, et si la France dominait, le match était tout de même très ennuyeux. Cependant, lancé sur l'aile gauche, Nkunku allait d'une belle inspiration permettre aux Tricolores de recoller logiquement au score, le tir croisé du joueur de l'AC Milan trompant le portier islandais (1-1, 63e). Les locaux étaient clairement dans le dur, et cela se payait rapidement, puisque Mateta, servi par Akliouche, qui venait de remplacer Thauvin,, donnait l'avantage à la France (1-2, 68e).

Cependant, les Bleus allaient vite prendre un coup derrière la nuque, car deux minutes plus tard, sur une bévue défensive, Hlynsson gagnait son duel seul face à Maignan (2-2, 70e). De quoi laisser dubitatif Didier Deschamps, le sélectionneur national ayant bien du mal à comprendre le positionnement erratique de sa défense sur ce but. Le match devenait plus tendu, car l'équipe de France voulait évidemment repartir avec les trois points de la victoire de Reykjavik, mais sans trop se découvrir. De son côté, l'Islande s'accrochait à ce point face aux assauts français dans les ultimes minutes, et parvenait à contrarier les Bleus.

Pour la sélection française, une victoire lors du prochain match contre l'Ukraine au Parc des Princes sera suffisante pour se qualifier pour le Mondial 2026. Pas de blague les Bleus....