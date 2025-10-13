EdF : La défense gâche tout en Islande, Deschamps a la rage

Ce lundi soir, l' équipe de France n'a pu faire que match nul 2 buts partout face à l'Islande dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Un résultat forcément décevant pour Didier Deschamps, qui s'est exprimé au micro de TF1 à la fin du match, pointant du doigt la défense sur le deuxième but islandais :

« Les Islandais ont deux tirs cadrés, deux buts. On n'a pas fait assez en première période même si ça allait dans la circulation. Nkunku a plus percuté après. On a fait ce qu'il fallait. Après ce qui me fait rager, c'est la manière dont on a pris le deuxième but. On est ouvert et haut alors qu'on vient de marquer... On est mal positionnés. C'est un peu de relâchement mais ça ne doit pas arriver. Et ça nous empêche de gagner ce match. On va se contenter de ce match nul ».

L'équipe de France reviendra au mois de novembre pour tenter de boucler sa qualification pour la Coupe du monde. Ce sera face à l'Ukraine le 13 novembre et l'Azerbaïdjan le 16 novembre. Et les Bleus n'auront plus le droit à l'erreur s'ils veulent filer directement en Amérique l'été prochain.