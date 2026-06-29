EdF : Tchouaméni écarté, il dénonce une erreur fatale
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EdF : Tchouaméni écarté, il dénonce une erreur fatale

Equipe de France29 juin , 13:40
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France affronte la Suède ce mardi soir pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Pour certains observateurs, Aurélien Tchouaméni doit impérativement être titulaire.
L'équipe de France fait partie des grandes favorites au sacre mondial. Mais les Bleus devront se méfier de la Suède ce mardi soir. Les Scandinaves n'auront rien à perdre face aux hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français sera amené à faire des choix forts au moment de composer son onze de départ, notamment au milieu de terrain, un secteur qui suscite de nombreux débats depuis plusieurs mois.
Aurélien Tchouaméni fait partie des joueurs les plus critiqués ces derniers temps. Pourtant, pour certains observateurs, le milieu du Real Madrid reste une valeur sûre et doit conserver sa place de titulaire pour la suite de la compétition. Bixente Lizarazu partage cet avis.

Tchouaméni doit jouer 

Dans un entretien accordé à L'Équipe, le champion du monde 1998 a en effet expliqué : « Au milieu, il y a le débat sur le déséquilibre. (...) Tchouaméni est le plus protecteur pour la défense des Bleus. Il apporte le plus de stabilité défensive. Rabiot et Koné sont bons dans l'agressivité mais ont un profil un peu similaire. Tchouaméni a une position plus défensive et tactique. Dans le style de l'équipe de France, je crois que c'est important de l'avoir. Le choix est compliqué, mais il est tactique pour avoir plus de stabilité défensive. »

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Reste désormais à savoir quelle sera la décision de Didier Deschamps. Le sélectionneur a sans doute été frustré par le manque d'équilibre affiché par son équipe lors de la rencontre face à la Norvège il y a quelques jours. Il sait qu'il devra trouver la bonne formule pour permettre aux Bleus d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. Cela passera forcément par quelques sacrifices et des ajustements dans tous les secteurs de jeu.
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Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

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Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

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Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

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Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

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