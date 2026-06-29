EdF : La compo probable des Bleus contre la Suède

La France affronte la Suède mardi soir à 23 heures en 16e de finale de la Coupe du monde. Un match pour lequel Didier Deschamps devrait faire confiance à Lucas Digne et à Bradley Barcola.

Après une phase de poules durant laquelle l'équipe de France s'est montrée convaincante et parfois brillante, les hommes de Didier Deschamps retrouvent la Suède mardi soir en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si certaines individualités ont rassuré sur leur niveau à l'occasion du premier tour, à l'instar de Dembélé , Mbappé, Olise ou encore Upamecano, il existe certains doutes sur quelques postes. A gauche de la défense, Théo Hernandez n'a pas convaincu face à la Norvège.

L'ex-latéral de l'AC Milan pourrait en payer le prix fort contre la Suède puisque selon L'Equipe, c'est Lucas Digne qui va démarrer. Sur le poste d'ailier gauche aussi, un doute existe entre les deux Parisiens Désiré Doué et Bradley Barcola. Remplaçant lors du 1er et du 3e match mais titulaire contre l'Irak, l'ancien ailier de l'OL est pressenti pour démarrer face aux Suédois. Au milieu de terrain, la paire Rabiot-Tchouaméni devrait être alignée après que chacun ait soufflé un match, laissant à Koné l'occasion de grappiller du temps de jeu.

Le onze probable selon L'Equipe : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé