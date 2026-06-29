EdF : La compo probable des Bleus contre la Suède

EdF : La compo probable des Bleus contre la Suède

Equipe de France29 juin , 10:20
parCorentin Facy
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La France affronte la Suède mardi soir à 23 heures en 16e de finale de la Coupe du monde. Un match pour lequel Didier Deschamps devrait faire confiance à Lucas Digne et à Bradley Barcola.
Après une phase de poules durant laquelle l'équipe de France s'est montrée convaincante et parfois brillante, les hommes de Didier Deschamps retrouvent la Suède mardi soir en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si certaines individualités ont rassuré sur leur niveau à l'occasion du premier tour, à l'instar de Dembélé, Mbappé, Olise ou encore Upamecano, il existe certains doutes sur quelques postes. A gauche de la défense, Théo Hernandez n'a pas convaincu face à la Norvège.
L'ex-latéral de l'AC Milan pourrait en payer le prix fort contre la Suède puisque selon L'Equipe, c'est Lucas Digne qui va démarrer. Sur le poste d'ailier gauche aussi, un doute existe entre les deux Parisiens Désiré Doué et Bradley Barcola. Remplaçant lors du 1er et du 3e match mais titulaire contre l'Irak, l'ancien ailier de l'OL est pressenti pour démarrer face aux Suédois. Au milieu de terrain, la paire Rabiot-Tchouaméni devrait être alignée après que chacun ait soufflé un match, laissant à Koné l'occasion de grappiller du temps de jeu.
Le onze probable selon L'Equipe : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé
Dembele Ou Mbappe Ballon Dor La Guerre Naura Pas Lieu

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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

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