TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Suite à une phase de groupes presque parfaite, l’équipe de France va débuter la deuxième partie de sa Coupe du Monde 2026 avec un seizième de finale à disputer contre la Suède.

Quelle heure pour France - Suède ?

mardi 30 juin à 23h00 au MetLife Stadium de New York (USA). Grâce à une phase de poules réussie avec trois victoires, l’équipe de France aborde la suite de la Coupe du Monde 2026 avec beaucoup d’ambition, celle d’aller le plus loin possible. Mais pour avoir un huitième de finale potentiel contre l’Allemagne, la France va déjà devoir battre la Suède en 16es. Cette rencontre se jouera ceau MetLife Stadium de New York (USA).

Sur quelles chaînes suivre France - Suède ?

Auteurs de très belles audiences depuis le début du Mondial, avec plus de 13 millions de téléspectateurs sur des matchs de poules, les Bleus vont de nouveau être au centre de l’attention mardi soir. Ce match sera diffusé en clair sur M6 mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de France - Suède :

Premier du Groupe I, grâce à de solides victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), la France a confirmé son statut de favori pour la Coupe du Monde 2026, au même titre que d’autres nations. Mais pour viser encore plus haut, l’équipe tricolore va d’abord devoir se défaire de la Suède. Pour ce match, Didier Deschamps, qui sera de retour à son poste de sélectionneur après avoir été absent lors du dernier match pour des raisons familiales, alignera sa meilleure équipe, avec potentiellement quelques changements.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Désiré Doué - Mbappé.

Sortie à la troisième place du Groupe F, la Suède a bien commencé son Mondial avec un large succès contre la Tunisie (5-1), avant de sombrer contre les Pays-Bas (1-5) et d’assurer le coup face au Japon (1-1). Désormais, le pays qui a terminé à la deuxième place des meilleurs troisièmes veut jouer un vilain tour à la France pour sa première phase finale de la CDM depuis 2018.

La compo probable de la Suède : Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Gudmundsson - Bernhardsson, Nygren, Ayari, Stroud - Elanga, Gyokeres, Isak.