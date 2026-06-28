Mbappe Dembele

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Equipe de France28 juin , 22:34
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Suite à une phase de groupes presque parfaite, l’équipe de France va débuter la deuxième partie de sa Coupe du Monde 2026 avec un seizième de finale à disputer contre la Suède.

Quelle heure pour France - Suède ?

Grâce à une phase de poules réussie avec trois victoires, l’équipe de France aborde la suite de la Coupe du Monde 2026 avec beaucoup d’ambition, celle d’aller le plus loin possible. Mais pour avoir un huitième de finale potentiel contre l’Allemagne, la France va déjà devoir battre la Suède en 16es. Cette rencontre se jouera ce mardi 30 juin à 23h00 au MetLife Stadium de New York (USA).

Sur quelles chaînes suivre France - Suède ?

Auteurs de très belles audiences depuis le début du Mondial, avec plus de 13 millions de téléspectateurs sur des matchs de poules, les Bleus vont de nouveau être au centre de l’attention mardi soir. Ce match sera diffusé en clair sur M6 mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de France - Suède :

Premier du Groupe I, grâce à de solides victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), la France a confirmé son statut de favori pour la Coupe du Monde 2026, au même titre que d’autres nations. Mais pour viser encore plus haut, l’équipe tricolore va d’abord devoir se défaire de la Suède. Pour ce match, Didier Deschamps, qui sera de retour à son poste de sélectionneur après avoir été absent lors du dernier match pour des raisons familiales, alignera sa meilleure équipe, avec potentiellement quelques changements.

Lire aussi

EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évidentEdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident
La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Désiré Doué - Mbappé.
Sortie à la troisième place du Groupe F, la Suède a bien commencé son Mondial avec un large succès contre la Tunisie (5-1), avant de sombrer contre les Pays-Bas (1-5) et d’assurer le coup face au Japon (1-1). Désormais, le pays qui a terminé à la deuxième place des meilleurs troisièmes veut jouer un vilain tour à la France pour sa première phase finale de la CDM depuis 2018.

Lire aussi

16e de finale : Ce sera France-Suède mardi à 23 heures16e de finale : Ce sera France-Suède mardi à 23 heures
La compo probable de la Suède : Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Gudmundsson - Bernhardsson, Nygren, Ayari, Stroud - Elanga, Gyokeres, Isak.

World Cup

30 juin 2026 à 23:00
France
23:00
Suède
Articles Recommandés
Vinicius
Mondial 2026

TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Video Le But Qui Envoie Le Canada En 18e
Mondial 2026

Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e

Cdm 2026 Une Qualification Historique Pour Le Canada
Mondial 2026

CdM 2026 : Une qualification historique pour le Canada

Cdm 2026 Le Programme Tv Complet Des 16e De Finale
TV

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale

Fil Info

28 juin , 23:30
TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
28 juin , 23:00
Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e
28 juin , 22:58
CdM 2026 : Une qualification historique pour le Canada
28 juin , 22:56
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
28 juin , 22:10
Accord Diomandé-PSG, ça va très vite
28 juin , 22:00
55 ME pour Balogun, trois clubs contactent Monaco
28 juin , 21:30
Paris Sportifs : Mbappé fait tomber la Suède, c'est 100 euros sans forcer
28 juin , 21:00
Yan Diomandé répond à Pérez, il a choisi le PSG
28 juin , 20:30
Strasbourg cherche son coach en Premier League

Derniers commentaires

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

C'est un joueur qui va partir pour 150 M , Leipzig servent de Liverpool et real pour faire monter les enchères, je craint fort que paris soit l appât, a cause du joueur qui veux que paris

55 ME pour Balogun, trois clubs contactent Monaco

balogun 55M? et nous on va vendre fofana et moreira pour moins de 35M chacun... pourquoi on arriv epas a afaire des ventes comme ça ?

CdM 2026 : L'Argentine en Conférence League, voie royale pour Messi

je vais même pas débattre si tu refuses ne serait ce que d'ouvrir les yeux sur Messi.

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Tu verras que paris mettra les 130M , le joueur il veux que paris , Leipzig tiens sont poisson

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Le seul entraîneur de valable c'est kloop il a jamais surpayé un joueur, Slot en 1 an il a plus dépenser que kloop en 9 ans

Accord Diomande Psg Ca Va Tres Vite

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading