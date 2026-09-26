Ni Zidane, ni Mbappé, la France a un nouveau patron

Ni Zidane, ni Mbappé, la France a un nouveau patron

Equipe de France26 sept. , 9:30
parGuillaume Conte
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L'équipe de France n'a pas forcément fait le spectacle en Turquie, avec une victoire 1-0. Si Mbappé a marqué le seul but de la rencontre, la défense française peut remercier Dayot Upamecano. Une nouvelle fois.
Il fait partie des joueurs qui ont attendu patiemment leur chance pour la saisir au bon moment. A ses débuts en équipe de France, Dayot Upamecano ne parvenait pas à rassurer Didier Deschamps, qui estimait que le défenseur central formé à Valenciennes était encore trop irrégulier. Mais à la Coupe du monde, celui qui évolue désormais au Bayern Munich a fait l’unanimité et n’a laissé que des miettes à son concurrent Ibrahima Konaté.

Upamecano, c'est très solide depuis le Mondial

Sur la lancée de ce Mondial, Upamecano démontre qu’il est désormais le leader défensif des Bleus. Associé à Maxence Lacroix, il a rassuré son compère avec des interventions où sa dimension physique a fait la différence, avant de s’appliquer sur la relance même s'il y a eu quelques ratés à ce niveau. Un nouveau match plein et propre pour un joueur qui s’autorise même quelques montées pour essayer de porter le surnombre devant. « Souvent exceptionnel durant la Coupe du monde, le Munichois a livré une prestation sérieuse. Dominant dans le jeu aérien, il a globalement bien géré l'activité de Yilmaz. Il a souvent dû aller couvrir le couloir droit et a coupé plusieurs transitions », souligne L’Equipe, qui note tout de même quelques pertes de balles dangereuses, qui l’empêchent d’avoir plus que 6/10.
Le Parisien est allé encore plus haut et lui a mis la meilleure note du match, avec un 7/10. « Le gars sûr de cette équipe. Toujours bien placé, il lit parfaitement le jeu et contre une reprise de Yilmaz (27e). Auteur d’une erreur technique à la 32e, il se rattrape immédiatement. À la 71e, il soulage sa défense grâce à deux interventions de la tête coup sur coup. Très solide », a livré le quotidien francilien, pour qui le jeu aérien permet aussi de soulager une équipe française qui n’est pas vraiment impériale dans ce domaine.
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Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question

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